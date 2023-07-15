Заря сменит в Киеве стадион для домашних матчей

Луганская «Заря» в предстоящем сезоне-2023/2024 намерена свои домашние матчи в национальных турнирах проводить на киевском стадионе клуба «Левый берег».

Сообщается, что пока не известно, будет «Заря» играть на этом стадионе только в первой части нового сезона или же и во второй тоже.

В предыдущем сезоне «Заря» принимала своих соперников на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Читайте также: Заря будет играть домашние матчи еврокубков в Польше

Напомним, ФК «Левый берег» в будущем сезоне-2023/2024 будет играть в группе Б Первой лиги.

В УПЛ-2023/2024 «Заря» возьмет старт 29 июля выездным матчем с львовским «Рухом».