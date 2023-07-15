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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 16:59 | Обновлено 15 июля 2023, 17:02
1545
10

Заря сменит в Киеве стадион для домашних матчей

Луганская команда определилась с новой для себя ареной

15 июля 2023, 16:59 | Обновлено 15 июля 2023, 17:02
1545
10
Заря сменит в Киеве стадион для домашних матчей
ФК Левый берег

Луганская «Заря» в предстоящем сезоне-2023/2024 намерена свои домашние матчи в национальных турнирах проводить на киевском стадионе клуба «Левый берег».

Сообщается, что пока не известно, будет «Заря» играть на этом стадионе только в первой части нового сезона или же и во второй тоже.

В предыдущем сезоне «Заря» принимала своих соперников на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Напомним, ФК «Левый берег» в будущем сезоне-2023/2024 будет играть в группе Б Первой лиги.

В УПЛ-2023/2024 «Заря» возьмет старт 29 июля выездным матчем с львовским «Рухом».

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Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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Комментарии 10
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avk2307
Якщо раптом вболівальників допустять на стадіони, то це не буде зручно
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0
BallsToTheWall
Это сам клуб так решил или им решили масть сбить?)
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-1
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Злий Глобинець
Це треба було зробити давно. І взагалі слід заборонити в УПЛ використання стадіону іншої команди-учасника як свого домашнього. Бо тут може бути неспортивна корупційна складова.
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-2
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