Заря сменит в Киеве стадион для домашних матчей
Луганская команда определилась с новой для себя ареной
Луганская «Заря» в предстоящем сезоне-2023/2024 намерена свои домашние матчи в национальных турнирах проводить на киевском стадионе клуба «Левый берег».
Сообщается, что пока не известно, будет «Заря» играть на этом стадионе только в первой части нового сезона или же и во второй тоже.
В предыдущем сезоне «Заря» принимала своих соперников на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Напомним, ФК «Левый берег» в будущем сезоне-2023/2024 будет играть в группе Б Первой лиги.
В УПЛ-2023/2024 «Заря» возьмет старт 29 июля выездным матчем с львовским «Рухом».
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