Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порвал все что можно. Петряк проходит медобследование в клинике в Италии
Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 00:23 | Обновлено 17 июля 2023, 00:36
229
0

Порвал все что можно. Петряк проходит медобследование в клинике в Италии

У хавбека «Шахтера» – серьезные проблемы с голеностопом

17 июля 2023, 00:23 | Обновлено 17 июля 2023, 00:36
229
0
Порвал все что можно. Петряк проходит медобследование в клинике в Италии
ФК Шахтер. Иван Петряк

Хавбек «Шахтера» Иван Петряк точно пропустит начало нового сезона. Вообще, непонятно, когда он вернется к тренировкам, из-за проблем с голеностопом.

«Порвал все что можно», – говорил Петряк в интервью в начале мая. И добавлял, что период реабилитации может составить три месяца.

На матч Заря – Шахтер в мае полузащитник приходил в специальном сапоге на ноге. Он рассказал, что хотел бы вернуться на сборы и готовиться в общей группе.

По информации журналиста Владимира Зверова, сейчас Петряк проходит медобследование в одной из итальянских клиник. Ему может потребоваться повторная операция на голеностопе.

По теме:
Источник: Данченко тренируется индивидиуально после процедуры на сердце
Захотели начать дома. Полесье попросило Верес поменяться домашними играми
ЧИЖОВ: «В Шахтере я провел яркие 5 лет. Рад вернуться, цели максимальные»
Шахтер Донецк травма Иван Петряк травма голеностопа Владимир Зверов
Источник Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
Футбол | 16 июля 2023, 21:20 5
Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»

Главный тренер сине-желтой команды прокомментировал информацию

Италия в финале выиграла у Португалии и стала победителем Евро-2023 U-19
Футбол | 16 июля 2023, 23:59 0
Италия в финале выиграла у Португалии и стала победителем Евро-2023 U-19
Италия в финале выиграла у Португалии и стала победителем Евро-2023 U-19

Единственный в матче гол на 19-й минуте забил Майкл Кайоде

10 футболистов УПЛ, которые больше всех прибавили в цене за сезон-2022/23
Футбол | 16.07.2023, 09:00
10 футболистов УПЛ, которые больше всех прибавили в цене за сезон-2022/23
10 футболистов УПЛ, которые больше всех прибавили в цене за сезон-2022/23
ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
Теннис | 16.07.2023, 16:19
ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
Месси в Интер Майами, Вондроушова выиграла Уимблдон, Жирона и Довбик
Футбол | 16.07.2023, 06:00
Месси в Интер Майами, Вондроушова выиграла Уимблдон, Жирона и Довбик
Месси в Интер Майами, Вондроушова выиграла Уимблдон, Жирона и Довбик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
15.07.2023, 17:30 39
Теннис
Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА
Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА
15.07.2023, 10:24 2
Баскетбол
Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец
Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец
15.07.2023, 12:53 11
Футбол
Без Ярмоленко. Луческу назвал состав Динамо на матч против Ариса Лимасол
Без Ярмоленко. Луческу назвал состав Динамо на матч против Ариса Лимасол
16.07.2023, 18:30 5
Футбол
Источник: Днепр-1 сделал предложение по трансферу бомбардира из Первой лиги
Источник: Днепр-1 сделал предложение по трансферу бомбардира из Первой лиги
15.07.2023, 20:29 32
Футбол
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
15.07.2023, 02:23
Футбол
ВИДЕО. Как Элвин Родригес нокаутировал Виктора Постола в 7-м раунде
ВИДЕО. Как Элвин Родригес нокаутировал Виктора Постола в 7-м раунде
16.07.2023, 06:55
Бокс
Третье поражение подряд. Постол досрочно уступил Элвину Родригесу
Третье поражение подряд. Постол досрочно уступил Элвину Родригесу
16.07.2023, 06:35 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем