Порвал все что можно. Петряк проходит медобследование в клинике в Италии

Хавбек «Шахтера» Иван Петряк точно пропустит начало нового сезона. Вообще, непонятно, когда он вернется к тренировкам, из-за проблем с голеностопом.

«Порвал все что можно», – говорил Петряк в интервью в начале мая. И добавлял, что период реабилитации может составить три месяца.

На матч Заря – Шахтер в мае полузащитник приходил в специальном сапоге на ноге. Он рассказал, что хотел бы вернуться на сборы и готовиться в общей группе.

По информации журналиста Владимира Зверова, сейчас Петряк проходит медобследование в одной из итальянских клиник. Ему может потребоваться повторная операция на голеностопе.