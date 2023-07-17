Порвал все что можно. Петряк проходит медобследование в клинике в Италии
У хавбека «Шахтера» – серьезные проблемы с голеностопом
Хавбек «Шахтера» Иван Петряк точно пропустит начало нового сезона. Вообще, непонятно, когда он вернется к тренировкам, из-за проблем с голеностопом.
«Порвал все что можно», – говорил Петряк в интервью в начале мая. И добавлял, что период реабилитации может составить три месяца.
На матч Заря – Шахтер в мае полузащитник приходил в специальном сапоге на ноге. Он рассказал, что хотел бы вернуться на сборы и готовиться в общей группе.
По информации журналиста Владимира Зверова, сейчас Петряк проходит медобследование в одной из итальянских клиник. Ему может потребоваться повторная операция на голеностопе.
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