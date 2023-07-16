Без Ярмоленко. Луческу назвал состав Динамо на матч против Ариса Лимасол

Киевское «Динамо» 16 июля сыграет свой пятый контрольный матч на сборах в Австрии.

Соперник – «Арис» (Лимасол, Кипр). Поединок состоится на стадионе спортивного центра города Кнительфельда. Начало запланировано на 19:00 по киевскому времени.

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Мирча Луческу назвал стартовый состав киевлян:

Динамо Киев: Бущан, Дубинчак, Биловар, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Леднев, Бенито.

Андрей Ярмоленко не попал в заявку на поединок.