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Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 18:30 | Обновлено 16 июля 2023, 18:32
990
1

Без Ярмоленко. Луческу назвал состав Динамо на матч против Ариса Лимасол

Поединок состоится 16 июля в 19:00 по Киеву

16 июля 2023, 18:30 | Обновлено 16 июля 2023, 18:32
990
1
Без Ярмоленко. Луческу назвал состав Динамо на матч против Ариса Лимасол
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» 16 июля сыграет свой пятый контрольный матч на сборах в Австрии.

Соперник – «Арис» (Лимасол, Кипр). Поединок состоится на стадионе спортивного центра города Кнительфельда. Начало запланировано на 19:00 по киевскому времени.

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Мирча Луческу назвал стартовый состав киевлян:

Динамо Киев: Бущан, Дубинчак, Биловар, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Леднев, Бенито.

Андрей Ярмоленко не попал в заявку на поединок.

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Источник Sport.ua
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Swed
Состав чемпионский,  но без Ярмолы не то.
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