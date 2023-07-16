Украина. Премьер лига16 июля 2023, 18:30 | Обновлено 16 июля 2023, 18:32
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Без Ярмоленко. Луческу назвал состав Динамо на матч против Ариса Лимасол
Поединок состоится 16 июля в 19:00 по Киеву
16 июля 2023, 18:30 | Обновлено 16 июля 2023, 18:32
990
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Киевское «Динамо» 16 июля сыграет свой пятый контрольный матч на сборах в Австрии.
Соперник – «Арис» (Лимасол, Кипр). Поединок состоится на стадионе спортивного центра города Кнительфельда. Начало запланировано на 19:00 по киевскому времени.
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Мирча Луческу назвал стартовый состав киевлян:
Динамо Киев: Бущан, Дубинчак, Биловар, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Леднев, Бенито.
Андрей Ярмоленко не попал в заявку на поединок.
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