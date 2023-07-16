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  4. Источник: клубы УПЛ предлагают 200 тысяч долларов за игрока Миная
Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 16:05 |
1165
1

Источник: клубы УПЛ предлагают 200 тысяч долларов за игрока Миная

У Егора Твердохлеба есть вариант с Восточной Европы

16 июля 2023, 16:05 |
1165
1
Источник: клубы УПЛ предлагают 200 тысяч долларов за игрока Миная
ФК Минай. Егор Твердохлеб

Несколько клубов Украинской Премьер-лиги хотят подписать 22-летнего украинского полузащитника Егора Твердохлеба.

Как сообщает «ТаТоТаке», первая цена, которую назвал «Минай» за своего игрока – 400 тысяч долларов. Предметный интерес проявили «Кривбасс» и «Рух», которые предложили более адекватную по их мнению сумму.

Сейчас, как утверждает источник, «Минай» остановился на цифре в 300 тысяч, но самое большое предложение на рынке УПЛ – 200 тысяч.

Кроме того, Твердохлеб есть один вариант в клубе Восточной Европы.

Егор перешел в «Минай» в августе 2022 года на правах свободного агента. В сезоне 2022/23 хавбек провел 30 матчей, забив 5 голов и отдав 4 ассиста.

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Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Минай ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Gargantua
неплохой парень, странно что Кривбас за сотку баксов торгуется
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