Источник: клубы УПЛ предлагают 200 тысяч долларов за игрока Миная

Несколько клубов Украинской Премьер-лиги хотят подписать 22-летнего украинского полузащитника Егора Твердохлеба.

Как сообщает «ТаТоТаке», первая цена, которую назвал «Минай» за своего игрока – 400 тысяч долларов. Предметный интерес проявили «Кривбасс» и «Рух», которые предложили более адекватную по их мнению сумму.

Сейчас, как утверждает источник, «Минай» остановился на цифре в 300 тысяч, но самое большое предложение на рынке УПЛ – 200 тысяч.

Кроме того, Твердохлеб есть один вариант в клубе Восточной Европы.

Егор перешел в «Минай» в августе 2022 года на правах свободного агента. В сезоне 2022/23 хавбек провел 30 матчей, забив 5 голов и отдав 4 ассиста.