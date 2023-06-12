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  4. Источник: Кривбасс предложил за игрока Миная 400 тысяч долларов
Украина. Первая лига
12 июня 2023, 14:12 |
1096
4

Источник: Кривбасс предложил за игрока Миная 400 тысяч долларов

Твердохлеб может присоединится к криворожской команде

12 июня 2023, 14:12 |
1096
4
Источник: Кривбасс предложил за игрока Миная 400 тысяч долларов
ФК Минай. Егор Твердохлеб

22-летний украинский полузащитник клуба «Минай» Егор Твердохлеб может перейти в криворожский «Кривбасс».

Как сообщает «ТаТоТаке», «Кривбасс» предложил за игрока 400 тысяч долларов.

По информации источника, Твердохлебом интересуется не только «Кривбасс», но и лидеры УПЛ. Однако именно криворожский клуб ведет более конкретные переговоры с «Минаем».

22-летний Твердохлеб перешел в «Минай» в августе 2022 года на правах свободного агента. В сезоне 2022/23 хавбек провел 30 матчей, забив 5 голов и отдав 4 ассиста.

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трансферы Кривбасс Кривой Рог Минай трансферы УПЛ Егор Твердохлеб
Источник ТаТоТаке
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