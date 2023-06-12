Источник: Кривбасс предложил за игрока Миная 400 тысяч долларов
Твердохлеб может присоединится к криворожской команде
22-летний украинский полузащитник клуба «Минай» Егор Твердохлеб может перейти в криворожский «Кривбасс».
Как сообщает «ТаТоТаке», «Кривбасс» предложил за игрока 400 тысяч долларов.
По информации источника, Твердохлебом интересуется не только «Кривбасс», но и лидеры УПЛ. Однако именно криворожский клуб ведет более конкретные переговоры с «Минаем».
22-летний Твердохлеб перешел в «Минай» в августе 2022 года на правах свободного агента. В сезоне 2022/23 хавбек провел 30 матчей, забив 5 голов и отдав 4 ассиста.
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