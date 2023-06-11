Источник: Кривбасс интересуется 22-летним полузащитником Миная

22-летний украинский полузащитник клуба «Минай» Егор Твердохлеб может перейти в криворожский «Кривбасс».

Об этом сообщает SportArena. По информации источника, «Кривбасс» намерен оформить переход игрока в летнее трансферное окно.

22-летний Твердохлеб перешел в «Минай» в августе 2022 года на правах свободного агента. В сезоне 2022/23 хавбек провел 30 матчей, забив 5 голов и отдав 4 ассиста.