Украина. Премьер лига11 июня 2023, 14:53 |
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Источник: Кривбасс интересуется 22-летним полузащитником Миная
Егор Твердохлеб может перейти в криворожский клуб
11 июня 2023, 14:53 |
716
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22-летний украинский полузащитник клуба «Минай» Егор Твердохлеб может перейти в криворожский «Кривбасс».
Об этом сообщает SportArena. По информации источника, «Кривбасс» намерен оформить переход игрока в летнее трансферное окно.
22-летний Твердохлеб перешел в «Минай» в августе 2022 года на правах свободного агента. В сезоне 2022/23 хавбек провел 30 матчей, забив 5 голов и отдав 4 ассиста.
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