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  4. Источник: Кривбасс интересуется 22-летним полузащитником Миная
Украина. Премьер лига
11 июня 2023, 14:53 |
716
1

Источник: Кривбасс интересуется 22-летним полузащитником Миная

Егор Твердохлеб может перейти в криворожский клуб

11 июня 2023, 14:53 |
716
1
Источник: Кривбасс интересуется 22-летним полузащитником Миная
ФК Минай. Егор Твердохлеб

22-летний украинский полузащитник клуба «Минай» Егор Твердохлеб может перейти в криворожский «Кривбасс».

Об этом сообщает SportArena. По информации источника, «Кривбасс» намерен оформить переход игрока в летнее трансферное окно.

22-летний Твердохлеб перешел в «Минай» в августе 2022 года на правах свободного агента. В сезоне 2022/23 хавбек провел 30 матчей, забив 5 голов и отдав 4 ассиста.

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Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог Минай трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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