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  4. КУЧЕР: Довбик хотел бы поиграть в Европе, но Днепр-1 много для него сделал
Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 15:40 |
171
0

КУЧЕР: Довбик хотел бы поиграть в Европе, но Днепр-1 много для него сделал

Главный тренер «Днепра-1» – про учебно-тренировочные сборы команды

16 июля 2023, 15:40 |
171
0
КУЧЕР: Довбик хотел бы поиграть в Европе, но Днепр-1 много для него сделал
ФК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер футбольного клуба «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал ход предсезонной подготовки и кадровые особенности межсезонья:

– В отличие от остальных команд Премьер-лиги межсезонье для «Днепра-1» оказалось на четыре дня меньше. Рабочая программа была построена с этим условием?

– Конечно. Вся работа была сформирована с учетом первого еврокубкового матча с «Панатинаикосом». Именно по таким соображениям и подходили к тренировочному процессу.

– Как проходит подготовка к сезону?

– Сбор проводим в Ужгороде. Работаем в основном в режиме двукратных занятий. Реже бывает, когда в день запланирована только одна тренировка. Это необходимо для восстановления. Все, что было намечено, ребята выполняют. В межсезонье было запланировано шесть спаррингов, из которых осталось сыграть еще один с криворожским «Кривбассом». После этой встречи до первого матча с «Панатинаикосом» останется неделя.

– Кто из спарринг-партнеров дал хорошую пищу для размышлений?

– Каждая игра дает какую-то информацию. Мы ее анализируем, исправляем ошибки и готовимся дальше. С каждым сыгранным матчем стараемся улучшать нашу игру.

– Ряд игроков «Днепра-1» этим летом находился в лагере национальной и молодежной сборных Украины. Учитывая, что полуфинальный матч с Испанией «молодежка» проводила 5 июля, успели ли сборники «Днепра-1» отдохнуть?

– Да конечно. У ребят, приехавших из сборной, было 10-11 дней для отдыха. После этого они сразу же включились в работу.

– В каком состоянии они приехали? Все ли здоровы?

– Есть у нас одна проблема. Имею в виду травмированного Пихаленка. Еще после матча национальной сборной с Германией он покинул ее лагерь и отправился в Киев лечиться. Все это время Александр проходил необходимые процедуры и работал индивидуально под наблюдением врача в столице. В скором времени он должен присоединиться к нам в Ужгороде, где и будем смотреть на его состояние и узнавать, как себя чувствует. Мы должны знать, на что мы можем рассчитывать. Ожидаем приезда Пихаленка сегодня или завтра.

– В период межсезонья в вашей команде произошли немалые кадровые изменения. За кем из игроков, кто покинул клуб, жалеете больше всего?

– Жалеть не приходится, ведь переходы – традиционные явления, которые всегда имеют место в современном футболе. Это обычный рабочий процесс. Изменения в «Днепре-1», как и в любом другом коллективе в период межсезонья, являются привычной практикой.

– Чем объясните отъезд из «Днепра-1» сразу четырех легионеров – Габриэля Гомеса, Рональда Матарриты, Хайнера и Жоау Пеглоу?

– Они хорошо поработали в нашей команде, однако на их места мы нашли новых игроков – все они украинцы. Если упомянутые легионеры были арендованы, то все приглашенные этим летом футболисты заключили контракты.

– Если анализировать контрольные матчи, проведенные в Закарпатье, то как думаете: эффективность приобретений выше потерь?

– Контрольный матч – это контрольный матч. И как бы то ни было, а он не является официальным. Показательными факторами ответа на этот вопрос будут выступления в еврокубках. Будем делать выводы именно по таким играм. Мы считаем, что приглашенные в «Днепр-1» ребята – хорошее приобретение. Все они играли в своих командах, где лидировали и проявили себя как хорошие игроки на вверенных им позициях. Мы на них рассчитываем и желаем, чтобы у них все получилось и в нашем клубе.

– Какова судьба вернувшихся из аренды игроков – Сергея Горбунова и Билла?

– Оба парня сейчас находятся с нами – занимаются, тренируются. Будем смотреть, как они будут себя проявлять в дальнейшем. Не исключено, что оба останутся в команде. Всё возможно. Пока решения по ним еще не принимались.

– Кто-то из пяти футболистов, вовлеченных в тренировочный сбор из юношеской команды «Днепра-1» в ближайшее время на место в основной обойме может рассчитывать?

– Конечно может. Дверь для молодых футболистов у нас всегда открыта. Им нужно только приходить и использовать свой шанс. Впрочем, увидим – возможно, на основании предсезонной работы кто-нибудь из молодежи в главной команде и останется.

– Как удалось убедить Артема Довбика остаться в «Днепре-1», продлив с ним контракт?

– Артем – порядочный парень, и понятно, что он хотел бы поиграть где-нибудь в Европе. Однако вместе с тем он понимает, что этот клуб для него многое сделал. Поэтому он продлил соглашение с «Днепром-1». Пока он с нами, а как будет дальше – продавать Довбика или оставить – будет решать руководство клуба.

– На Александра Пихаленка, насколько известно, тоже есть спрос. Этот факт не охлаждает игрока?

– Нет! Оба ребята, которыми интересуются другие клубы, очень порядочны и трудоспособны. Они не реагируют на какие-либо посторонние факторы. На тренировках тот же Довбик и Пихаленок полностью отдаются работе, у них нет никакой неуклюжести. Каждый добросовестно выполняет свои профессиональные обязанности.

– До закрытия трансферного окна еще достаточно времени. Планируете ли еще какие-либо приобретения на те или иные позиции?

– У нас будет еще один вратарь, который должен скоро приехать. Ведь оба наших голкипера пока травмированы. Им является Евгений Волынец из «Колоса».

– Насколько успели выучить соперника по первой еврокубковой дуэли нынешнего розыгрыша – греческий «Панатинаикос»?

– Конечно, за игрой греков следим. Они и вчера играли, и до этого много матчей провели. В пятницу «Панатинаикос» впервые сыграл вничью, а перед этим только побеждал. Будем следить за нашим будущим соперником и дальше. В «Панатинаикосе» много людей в составе, всегда есть ротация. Кстати, среди игроков греческого клуба есть и знакомые ребята – бывший киевский динамовец Вербич и экс-горняк Бернард. Кроме них, у афинской команды есть немало искусных и опытных футболистов. Повторюсь: мы их изучаем, смотрим игры.

– Ограничиваетесь только трансляциями или пользуетесь информацией от специалистов, которые разбираются в греческом футболе и в «Панатинаикосе» в частности?

– Пока довольствуемся трансляциями. Этого уже достаточно, чтобы произвести определенные впечатления.

– Какие слабые и сильные стороны соперника отметили бы?

– Не буду говорить, ведь думаю, что в штабе греческого клуба тоже изучают прессу, все о нас читают и за нашей командой смотрят. Пусть мои данные о «Панатинаикосе» останутся при мне.

– К стадиону в словацком Кошице, где через десять дней «Днепр-1» встретится с греческой командой, уже успели привыкнуть?

– Мы провели там один еврокубковый сезон и, думаю, уже кое-что притерлись к тамошним условиям. Так что будем ехать – и будем играть. Посмотрим, как это будет. В Кошице должны прибыть 24 июля, на предигровую тренировку. Надеемся, что в нынешнем еврокубковом розыгрыше нашей команды будет как минимум такая же поддержка, как и в предыдущем. Тем более что, как нам сообщили, на стадионе в Кошице сделали еще две боковые трибуны – за воротами.

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Днепр-1 Александр Кучер Панатинаикос учебно-тренировочные сборы Артем Довбик Александр Пихаленок
Источник СК Днепр-1
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