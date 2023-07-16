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16 июля 2023, 14:45 | Обновлено 16 июля 2023, 15:08
86
0

Эльфсборг – Гетеборг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Швеции

Поединок состоится 16 июля в 16:00 по Киеву

16 июля 2023, 14:45 | Обновлено 16 июля 2023, 15:08
86
0
Эльфсборг – Гетеборг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июля на «Бурос Арена» пройдет матч 15-го тура чемпионата Швеции, в котором «Эльфсборг» встретится с «Гетеборгом». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Эльфсборг

Клуб неплохо начинал прошлое десятилетие. В 2012-м году элегантные взяли 6-й чемпионский титул, через 2 года прибавили 3-й кубок. Но после этого получилось разве что в 2020-м прибавить серебро Аллсвенскан. А прошлогодний розыгрыш и вовсе закончился скромным 6-м местом. Тем неожиданнее нынешний рывок. Подопечные Джимми Телина не просто прибавили, они на данный момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата. Это при том, что начиналось все неудачно, с 0:2 против Хеккена и 0:0 с Варбергом. После этого была проведена дюжинау матчей, и только Юргорден в начале июня смог не проиграть желтым, сыграв с ними 1:1. В июле лидер Аллсвенскан смог забить 2 безответных мяча в ворота Хаммарбю, а Кальмар и вовсе на выезде был разгромлен 4:0. Впрочем, привычный фаворит, Мальме, всего в 1-м очке позади.

Гетеборг

Команда пытается хотя бы как-то ожить. Для любителей футбола с опытом ангелы памятны как флагман скандинавского футбола, 2-кратный победитель в Кубке УЕФА и 18-кратный чемпион Швеции. Но после золота-2007 получалось выигрывать только в формате кубка страны, в том числе в розыгрыше-2020. А в прошлогодней Аллсвенскан сине-белые были только 8-ми - показатель середняка. Но нынешний розыгрыш откровенно провален. Вроде бы, проиграв четырежды на старте, в мае получилось собраться - даже выиграли, у Дегерсфорса, и еще 4 раза были оформлены ничьи. Но потом трижды снова были баранки, и только с Хальмстадом вымучили нулевую ничью. После этого были дома 1:2 с Варбергом, причем свой гол забили с пенальти перед самым финальным свистком.

Статистика личных встреч

Гетеборг в последний раз побеждал в 2019-м году. После этого, вот уже 9 раз кряду, Эльфсборг не проигрывал, и взял 5 выигрышей кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интриги от такой пары. Ставим на то, что Эльфсборг выиграет при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,99).

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Источник Sport.ua
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