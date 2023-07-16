Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис сегодня, 16 июля, празднуют вторую годовщину.

«Если я и знаю, что такое любовь, то только благодаря тебе 🥰 С годовщиной, любимый», – написала Элина в своем Instagram.

«Два года назад мы скрепили нашу любовь словом «да», и каждый день с тех пор был праздником этого обещания. В прошлом году наша семья пополнилась маленькой принцессой Скай. Ее появление принесло невыразимую радость и придало новое измерение нашей любви. В эту вторую годовщину свадьбы я благодарен за каждый миг, проведенный вместе, за нашу любовь, которая продолжает расти и крепнуть. Спасибо тебе, моя любовь, и нашей замечательной Скай за то, что делаете каждый день особенным. Пусть наш жизненный путь всегда будет приключением, исполненным радости и любви. Мое сердце переполнено любовью к вам обоих», – ответил Гаэль.

Также пара опубликовала совместное фото в Instagram с хардового корта, намекнув на подготовку к американской серии турниров.

ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют вторую годовщину