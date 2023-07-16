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16 июля 2023, 15:01 | Обновлено 16 июля 2023, 15:13
2079
0

ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют вторую годовщину

2 года назад Гаэль и Элина стали мужем и женой

16 июля 2023, 15:01 | Обновлено 16 июля 2023, 15:13
2079
0
ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют вторую годовщину
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис сегодня, 16 июля, празднуют вторую годовщину.

«Если я и знаю, что такое любовь, то только благодаря тебе 🥰 С годовщиной, любимый», – написала Элина в своем Instagram.

«Два года назад мы скрепили нашу любовь словом «да», и каждый день с тех пор был праздником этого обещания. В прошлом году наша семья пополнилась маленькой принцессой Скай. Ее появление принесло невыразимую радость и придало новое измерение нашей любви. В эту вторую годовщину свадьбы я благодарен за каждый миг, проведенный вместе, за нашу любовь, которая продолжает расти и крепнуть. Спасибо тебе, моя любовь, и нашей замечательной Скай за то, что делаете каждый день особенным. Пусть наш жизненный путь всегда будет приключением, исполненным радости и любви. Мое сердце переполнено любовью к вам обоих», – ответил Гаэль.

Также пара опубликовала совместное фото в Instagram с хардового корта, намекнув на подготовку к американской серии турниров.

ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют вторую годовщину

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Элина Свитолина Гаэль Монфис фото lifestyle
Источник Sport.ua
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