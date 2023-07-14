Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) вернулась домой после Уимблдона-2023.

Украинка опубликовала фотографию в своем Intsgram вместе с дочкой Скай и собакой по кличке Визз в бассейне.

«Home», – подписала фото Элина.

На травяном мейджоре украинка дошла до полуфинал, где уступила Маркете Вондроушовой. На своем пути Свитолина обыграла Винус Уильямс, Софию Кенин, Викторию Азаренко и Игу Свентек.

ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне