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  4. ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
Уимблдон
14 июля 2023, 23:20 | Обновлено 14 июля 2023, 23:21
1489
0

ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне

Элина опубликовала фото в своем Instagram

14 июля 2023, 23:20 | Обновлено 14 июля 2023, 23:21
1489
0
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) вернулась домой после Уимблдона-2023.

Украинка опубликовала фотографию в своем Intsgram вместе с дочкой Скай и собакой по кличке Визз в бассейне.

«Home», – подписала фото Элина.

На травяном мейджоре украинка дошла до полуфинал, где уступила Маркете Вондроушовой. На своем пути Свитолина обыграла Винус Уильямс, Софию Кенин, Викторию Азаренко и Игу Свентек.

ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне

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фото Элина Свитолина Уимблдон-2023 lifestyle
Источник Sport.ua
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