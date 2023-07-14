Уимблдон14 июля 2023, 23:20 | Обновлено 14 июля 2023, 23:21
1489
0
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
Элина опубликовала фото в своем Instagram
14 июля 2023, 23:20 | Обновлено 14 июля 2023, 23:21
1489
0
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) вернулась домой после Уимблдона-2023.
Украинка опубликовала фотографию в своем Intsgram вместе с дочкой Скай и собакой по кличке Визз в бассейне.
«Home», – подписала фото Элина.
На травяном мейджоре украинка дошла до полуфинал, где уступила Маркете Вондроушовой. На своем пути Свитолина обыграла Винус Уильямс, Софию Кенин, Викторию Азаренко и Игу Свентек.
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 14 июля 2023, 01:30 1
Украинка сказала важные слова на корте после триумфа на Уимблдоне-2023
Футбол | 14 июля 2023, 11:48 20
Миланский клуб собирается начать переговоры с 10 миллионов евро
Футбол | 14.07.2023, 16:08
Теннис | 14.07.2023, 02:10
Футбол | 13.07.2023, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.07.2023, 14:04 15
13.07.2023, 22:15 35
14.07.2023, 10:24 10
13.07.2023, 09:34 15
14.07.2023, 11:06 9
13.07.2023, 19:50 21
13.07.2023, 19:40 29
13.07.2023, 19:59 13