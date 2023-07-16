Украина. Первая лига16 июля 2023, 11:50 | Обновлено 16 июля 2023, 11:59
306
0
Экс-защитник Львова перешел в Ниву
Максим Мудрый будет защищать цвета тернопольского клуба
16 июля 2023, 11:50 | Обновлено 16 июля 2023, 11:59
306
0
20 июля футболисты тернопольской «Нивы» в Бережанах проведут очередной спарринг – со «Скалой».
Как стало известно Sport.ua, очередным летним новичком «Нивы» стал полузащитник Максим Мудрый из ФК «Львов», который прекратил свое существование.
По сообщениям нашего источника, лазарет «Нивы» опустел: уже тренируются в общей группе Роман Волохатый, Богдан Козак и Роман Слива.
Ранее сообщалось, что «Подолье» арендовало защитника «Руха».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июля 2023, 17:35 26
Нападающий «Днепра-1» может стать одноклубником Цыганкова
Футбол | 16 июля 2023, 09:48 0
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
Бокс | 16.07.2023, 10:54
Бокс | 16.07.2023, 06:35
Баскетбол | 15.07.2023, 21:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.07.2023, 14:04 16
14.07.2023, 18:54 21
14.07.2023, 23:40 3
14.07.2023, 14:03 11
15.07.2023, 12:53 11
15.07.2023, 21:40 9
14.07.2023, 20:26 4
14.07.2023, 15:53 2