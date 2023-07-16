Экс-защитник Львова перешел в Ниву

20 июля футболисты тернопольской «Нивы» в Бережанах проведут очередной спарринг – со «Скалой».

Как стало известно Sport.ua, очередным летним новичком «Нивы» стал полузащитник Максим Мудрый из ФК «Львов», который прекратил свое существование.

По сообщениям нашего источника, лазарет «Нивы» опустел: уже тренируются в общей группе Роман Волохатый, Богдан Козак и Роман Слива.

Ранее сообщалось, что «Подолье» арендовало защитника «Руха».