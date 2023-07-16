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Украина. Первая лига
16 июля 2023, 11:50 | Обновлено 16 июля 2023, 11:59
306
0

Экс-защитник Львова перешел в Ниву

Максим Мудрый будет защищать цвета тернопольского клуба

16 июля 2023, 11:50 | Обновлено 16 июля 2023, 11:59
306
0
Экс-защитник Львова перешел в Ниву
ФК Нива Тернополь

20 июля футболисты тернопольской «Нивы» в Бережанах проведут очередной спарринг – со «Скалой».

Как стало известно Sport.ua, очередным летним новичком «Нивы» стал полузащитник Максим Мудрый из ФК «Львов», который прекратил свое существование.

По сообщениям нашего источника, лазарет «Нивы» опустел: уже тренируются в общей группе Роман Волохатый, Богдан Козак и Роман Слива.

Ранее сообщалось, что «Подолье» арендовало защитника «Руха».

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Источник Sport.ua
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