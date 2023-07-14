Подолье арендовало защитника Руха
В хмельницкой команде пополнение
Как стало известно Sport.ua, защитник Глеб Савчук возвращается в родной город. Футболист, права на которого принадлежат «Руху», ближайший год проведет в аренде в «Подолье».
20-летний Савчук, ранее поигравший во Второй лиге за «Карпаты», в минувшем сезоне выступал за «Рух» U-19 (21 матч, 1 гол).
Кроме того, из других команд вернулись в «Подолье» и уже подписали контракты с клубом вратарь Антон Задерейко («Буковина»), а также полузащитники Кирилл Костенко и Александр Цыбульник (оба – «Колос» Полонное). Костенко и Цыбульник ранее играли за клуб из Хмельницкого, а Задерейко официально перешел в «Подолье» из «Агробизнеса» в феврале 2022 года, но по известным причинам не получил шанса дебютировать в его составе.
«Подолье» возобновляет выступления в Первой лиге, пропустив предыдущий сезон из-за войны. В стартовом туре нового чемпионата (базовый день – 28 июля) команда Виталия Костышина сыграет с «Прикарпатьем».
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