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  4. ВИДЕО. Первые слова Деклана Райса в Арсенале
Англия
16 июля 2023, 11:03 |
138
0

ВИДЕО. Первые слова Деклана Райса в Арсенале

Герой рекордного трансфера – о переходе в состав «канониров»

16 июля 2023, 11:03 |
138
0
ВИДЕО. Первые слова Деклана Райса в Арсенале
ФК Арсенал

Лондонский «Арсенал» сообщил о том, что завершил сделку с «Вест Хэмом» по переходу в свои ряды английского полузащитника Деклана Райса.

Условия контракта 24-летнего игрока с «Арсеналом» не разглашаются. Впрочем, согласно неофициальным данным, с Райсом подписано соглашение на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее «Вест Хэм» уведомил о расставании с Декланом Райсом за рекордную для английского футболиста трансферную сумму. Предположительно хавбек обошелся «Арсеналу» в 100+5 млн фунтов. Это самый дорогой трансфер в истории «Арсенала».

За «канониров» Деклан Райс будет играть под 41-м номером.

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трансферы Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы АПЛ Вест Хэм
Источник Sport.ua
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