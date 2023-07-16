Другие новости16 июля 2023, 10:20 |
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Интер Майами крупно проиграл лидеру Западной конференции MLS
Команда Сергея Кривцова не блещет
16 июля 2023, 10:20 |
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«Интер Майами» крупно проиграл команде «Сент-Луис Сити» в очередном матче регулярного сезона MLS.
Клуб, цвета которого защищает украинский защитник Сергей Кривцов, пропустил три безответных гола.
После 22 матчей «Интер Майами», имея 18 очков, как и прежде, замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. «Сент-Луис Сити» лидирует в Западной.
Отметим, что вчера «Интер Майами» официально представил Лионеля Месси.
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