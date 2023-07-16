Интер Майами крупно проиграл лидеру Западной конференции MLS

«Интер Майами» крупно проиграл команде «Сент-Луис Сити» в очередном матче регулярного сезона MLS.

Клуб, цвета которого защищает украинский защитник Сергей Кривцов, пропустил три безответных гола.

После 22 матчей «Интер Майами», имея 18 очков, как и прежде, замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. «Сент-Луис Сити» лидирует в Западной.

Отметим, что вчера «Интер Майами» официально представил Лионеля Месси.