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Товарищеские матчи
Колос К
15.07.2023 17:00 – FT 0 : 1
ЛНЗ
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Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 09:48 |
403
0

Колос – ЛНЗ – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

16 июля 2023, 09:48 |
403
0
Колос – ЛНЗ – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК ЛНЗ

В субботу, 15 июля, ковалевский «Колос» и черкасский клуб ЛНЗ, который готовится к дебюту в Украинской Премьер-лиге, провели контрольный спарринг.

Со счетом 1:0 победу в поединке одержал ЛНЗ.

Товарищеский матч

«Колос» – ЛНЗ – 0:1

Гол: Наумец, 61.

Колос – ЛНЗ – 0:1. Видео гола и обзор матча

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Источник Sport.ua
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