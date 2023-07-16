Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига16 июля 2023, 09:48 |
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Колос – ЛНЗ – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
16 июля 2023, 09:48 |
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В субботу, 15 июля, ковалевский «Колос» и черкасский клуб ЛНЗ, который готовится к дебюту в Украинской Премьер-лиге, провели контрольный спарринг.
Со счетом 1:0 победу в поединке одержал ЛНЗ.
Товарищеский матч
«Колос» – ЛНЗ – 0:1
Гол: Наумец, 61.
Колос – ЛНЗ – 0:1. Видео гола и обзор матча
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