В субботу, 15 июля, ковалевский «Колос» и черкасский клуб ЛНЗ, который готовится к дебюту в Украинской Премьер-лиге, провели контрольный спарринг.

Со счетом 1:0 победу в поединке одержал ЛНЗ.

Товарищеский матч

«Колос» – ЛНЗ – 0:1

Гол: Наумец, 61.

Колос – ЛНЗ – 0:1. Видео гола и обзор матча