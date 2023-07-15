Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига15 июля 2023, 19:39 | Обновлено 15 июля 2023, 19:59
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Колос в спарринге проиграл ЛНЗ
Команды провели товарищеский поединок
15 июля 2023, 19:39 | Обновлено 15 июля 2023, 19:59
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В субботу, 15 июля, ковалевский «Колос» и черкасский клуб ЛНЗ, который готовится к дебюту в Украинской Премьер-лиге, провели контрольный спарринг.
Со счетом 1:0 победу в поединке одержал ЛНЗ.
Товарищеский матч
«Колос» – ЛНЗ – 0:1
Гол: Наумец, 61.
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