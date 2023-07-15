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Товарищеские матчи
Колос К
15.07.2023 17:00 – FT 0 : 1
ЛНЗ
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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 19:39 | Обновлено 15 июля 2023, 19:59
571
0

Колос в спарринге проиграл ЛНЗ

Команды провели товарищеский поединок

15 июля 2023, 19:39 | Обновлено 15 июля 2023, 19:59
571
0
Колос в спарринге проиграл ЛНЗ
ФК Колос Ковалевка

В субботу, 15 июля, ковалевский «Колос» и черкасский клуб ЛНЗ, который готовится к дебюту в Украинской Премьер-лиге, провели контрольный спарринг.

Со счетом 1:0 победу в поединке одержал ЛНЗ.

Товарищеский матч

«Колос» – ЛНЗ – 0:1

Гол: Наумец, 61.

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Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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