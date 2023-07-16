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  4. Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
16 июля 2023, 09:25 |
220
0

Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Уимблдона-2023

16 июля 2023, 09:25 |
220
0
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

16 июня пройдет финал Уимблдона-2023 между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (АТР 1) и сербом Новаком Джоковичем (АТР 2).

Поединок состоится 1-м запуском на Центральном корте. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-й матч между теннисистами, счет равный.

Джокович выиграл четыре последних розыгрыша турнира. Алькарас впервые сыграет в финале.

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смотреть онлайн Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2023 Новак Джокович
Источник Sport.ua
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