Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 июня пройдет финал Уимблдона-2023 между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (АТР 1) и сербом Новаком Джоковичем (АТР 2).

Поединок состоится 1-м запуском на Центральном корте. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

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Это будет 3-й матч между теннисистами, счет равный.

Джокович выиграл четыре последних розыгрыша турнира. Алькарас впервые сыграет в финале.

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