Скупски и Колхоф стали победителями Уимблдона в парном разряде
Лидеры посева подтвердили свой статус
Уэсли Колхоф и Нил Скупски стали чемпионами Уимблдона в мужском парном разряде.
В матче за титул нидерландско-британский дуэт, посеянный под первым номером, победил испанско-аргентинский тандем Марсель Гранольерс / Орасио Себальос.
Уимблдон. Финал парного разряда
Уэсли Колхоф / Нил Скупски [1] – Марсель Гранольерс / Орасио Себальос [15] – 6:4, 6:4
Колхоф и Скупски выиграли первый парный титул на турнирах Grand Slam. В 2022-м они проиграли финал US Open. Скупски в предыдущие два годы выигрывал Уимблдон в миксте, играя в паре с американкой Дезире Кравчик.
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