Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Скупски и Колхоф стали победителями Уимблдона в парном разряде
Уимблдон
16 июля 2023, 08:46 |
191
0

Скупски и Колхоф стали победителями Уимблдона в парном разряде

Лидеры посева подтвердили свой статус

16 июля 2023, 08:46 |
191
0
Скупски и Колхоф стали победителями Уимблдона в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine

Уэсли Колхоф и Нил Скупски стали чемпионами Уимблдона в мужском парном разряде.

В матче за титул нидерландско-британский дуэт, посеянный под первым номером, победил испанско-аргентинский тандем Марсель Гранольерс / Орасио Себальос.

Уимблдон. Финал парного разряда
Уэсли Колхоф / Нил Скупски [1] – Марсель Гранольерс / Орасио Себальос [15] – 6:4, 6:4

Колхоф и Скупски выиграли первый парный титул на турнирах Grand Slam. В 2022-м они проиграли финал US Open. Скупски в предыдущие два годы выигрывал Уимблдон в миксте, играя в паре с американкой Дезире Кравчик.

По теме:
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вондроушова дважды вписала свое имя в историю Уимблдона
ВИДЕО. Как Вондроушова титул на Уимблдоне взяла
Нил Скупски Уэсли Колхоф Уимблдон-2023 Марсель Гранольерс Орасио Себальос
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Команда Максимова подписала бывших игроков Полесья и Металлиста 1925
Футбол | 15 июля 2023, 11:51 0
Команда Максимова подписала бывших игроков Полесья и Металлиста 1925
Команда Максимова подписала бывших игроков Полесья и Металлиста 1925

Обновленный «Звягель» продолжает работу над усилением

Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
Теннис | 15 июля 2023, 17:30 39
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam

Маркета Вондроушова – чемпионка травяного мейджора в 2023 году!

ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
Теннис | 14.07.2023, 23:20
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Были предложения из Италии и Испании»
Футбол | 15.07.2023, 12:32
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Были предложения из Италии и Испании»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Были предложения из Италии и Испании»
Президент Вереса – об отставке Вирта: «Мы поступили правильно»
Футбол | 16.07.2023, 01:48
Президент Вереса – об отставке Вирта: «Мы поступили правильно»
Президент Вереса – об отставке Вирта: «Мы поступили правильно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик ответил на обвинения Уайлдера в отказе от их боя
Усик ответил на обвинения Уайлдера в отказе от их боя
14.07.2023, 15:53 2
Бокс
Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023
Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023
15.07.2023, 04:41 11
Футбол
Третье поражение подряд. Постол досрочно уступил Элвину Родригесу
Третье поражение подряд. Постол досрочно уступил Элвину Родригесу
16.07.2023, 06:35
Бокс
Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец
Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец
15.07.2023, 12:53 11
Футбол
Setanta отказалась от тендера. Три команды не захотели телепул на 12 клубов
Setanta отказалась от тендера. Три команды не захотели телепул на 12 клубов
15.07.2023, 07:23 33
Футбол
Сборная Украины будет играть не в оптимальном составе. Что случилось?
Сборная Украины будет играть не в оптимальном составе. Что случилось?
15.07.2023, 21:40 8
Волейбол
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
14.07.2023, 20:26 4
Теннис
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
14.07.2023, 11:48 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем