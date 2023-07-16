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WTA
16 июля 2023, 08:27 |
288
0

Ястремская и Байндл узнали соперниц на турнирах в Палермо и Будапеште

Даяна ждет завершения квалификации

16 июля 2023, 08:27 |
288
0
Ястремская и Байндл узнали соперниц на турнирах в Палермо и Будапеште
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (№152 WTA) и Катерина Байндл (№85 WTA) выступят на грунтовых турнирах WTA 250 в Италии и Венгрии, где уже состоялись жеребьевки основной сетки.

Ястремская сыграет на соревнованиях Palermo International. В первом раунде ее соперницей станет одна из теннисисток из квалификации.

Байндл на турнире Budapest Grand Prix начнет борьбу с местной обладательницей wild card Наталией Сабанин (№262 WTA).

Отметим, что в квалификации соревнований в Палермо стартовала Катарина Завацкая, но она проиграла в первом матче.

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Даяна Ястремская WTA Палермо WTA Будапешт Наталия Сабанин Катерина Байндл (Козлова)
Источник WTA
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