Ястремская и Байндл узнали соперниц на турнирах в Палермо и Будапеште
Даяна ждет завершения квалификации
Украинские теннисистки Даяна Ястремская (№152 WTA) и Катерина Байндл (№85 WTA) выступят на грунтовых турнирах WTA 250 в Италии и Венгрии, где уже состоялись жеребьевки основной сетки.
Ястремская сыграет на соревнованиях Palermo International. В первом раунде ее соперницей станет одна из теннисисток из квалификации.
Байндл на турнире Budapest Grand Prix начнет борьбу с местной обладательницей wild card Наталией Сабанин (№262 WTA).
Отметим, что в квалификации соревнований в Палермо стартовала Катарина Завацкая, но она проиграла в первом матче.
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