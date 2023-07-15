WTA15 июля 2023, 23:17 | Обновлено 17 июля 2023, 04:10
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2
Не прошла Андрианжафитримо. Завацкая выбыла из турнира WTA 250 в Палермо
Украинская теннисистка проиграла в первом раунде квалификации
15 июля 2023, 23:17 | Обновлено 17 июля 2023, 04:10
728
2
Украинская теннисистка Катарина Завацкая завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Палермо.
В первом раунде квалификации украинка в двух сетах уступила Тессе Андрианжафитримо за 1 час и 47 минут.
Это была третья встреча соперниц, Катарина проиграла впервые.
WTA 250. Палермо (Италия). Квалификация
Катарина Завацкая (Украина) – Тесса Андрианжафитримо (Франция) – 4:6, 1:6
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могла десь грати той час, без практики знову полетит униз