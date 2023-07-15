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  4. Не прошла Андрианжафитримо. Завацкая выбыла из турнира WTA 250 в Палермо
WTA
15 июля 2023, 23:17 | Обновлено 17 июля 2023, 04:10
728
2

Не прошла Андрианжафитримо. Завацкая выбыла из турнира WTA 250 в Палермо

Украинская теннисистка проиграла в первом раунде квалификации

15 июля 2023, 23:17 | Обновлено 17 июля 2023, 04:10
728
2
Не прошла Андрианжафитримо. Завацкая выбыла из турнира WTA 250 в Палермо
БТУ. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Палермо.

В первом раунде квалификации украинка в двух сетах уступила Тессе Андрианжафитримо за 1 час и 47 минут.

Это была третья встреча соперниц, Катарина проиграла впервые.

WTA 250. Палермо (Италия). Квалификация

Катарина Завацкая (Украина) – Тесса Андрианжафитримо (Франция) – 4:6, 1:6

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Катарина Завацкая – Тесса Андрианжафитримо. Смотреть онлайн. LIVE
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WTA Палермо Катарина Завацкая Тесса Андрианжафитримо
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Що дівчина робила півтора місяця?
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+1
Michael Savchyn
знову заклинило...
могла десь грати той час, без практики знову полетит униз
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0
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