WTA14 июля 2023, 22:31 | Обновлено 14 июля 2023, 22:33
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Завацкая и Володько узнали первых соперниц в квалификации турниров WTA 250
Украинские теннисистки сыграют на соревнованиях в Будапеште и Палермо
14 июля 2023, 22:31 | Обновлено 14 июля 2023, 22:33
215
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Украинские теннисистки Катарина Завацкая (WTA 183) и Катерина Володько (WTA 296) узнали первых соперниц в квалификации грунтовых турниров WTA 250.
Катарина выступит на соревнованиях в Палермо (Италия). В первом раунде отбора украинка встретится с Тессой Андрианжафитримо (Франция, WTA 428). Поединок запланирован на 15 июля в 18:30 по Киеву.
Володько сыграет в Будапеште (Венгрия). На старте квалификации опытная украинка сразится против Анны Кантор (Венгрия). Встреча состоится 15 июля в 12:30 по Киеву.
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