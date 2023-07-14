Завацкая и Володько узнали первых соперниц в квалификации турниров WTA 250

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (WTA 183) и Катерина Володько (WTA 296) узнали первых соперниц в квалификации грунтовых турниров WTA 250.

Катарина выступит на соревнованиях в Палермо (Италия). В первом раунде отбора украинка встретится с Тессой Андрианжафитримо (Франция, WTA 428). Поединок запланирован на 15 июля в 18:30 по Киеву.

Володько сыграет в Будапеште (Венгрия). На старте квалификации опытная украинка сразится против Анны Кантор (Венгрия). Встреча состоится 15 июля в 12:30 по Киеву.