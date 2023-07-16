Мудрик – второй по скорости в Лиге чемпионов. А кто быстрее всех в ЛЧ?

В УЕФА обнародовали рейтинг самых быстрых футболистов по итогам Лиги чемпионов 2022/23.

Украинский хавбек «Челси» Михаил Мудрик, прошлой осенью игравший за «Шахтер» – второй в списке. Его скорость в одном из матчей составила 36.6 км/ч.

Лидером рейтинга самых быстрых игроков стал защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (37.1 км/ч), а в топ-3 также вошел вингер «Барселоны» Усман Дембеле (36.6 км/ч).

Рейтинг от УЕФА. Самые быстрые футболисты Лиги чемпионов 2022/23