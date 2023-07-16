Лига чемпионов16 июля 2023, 07:45 | Обновлено 16 июля 2023, 07:58
836
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Мудрик – второй по скорости в Лиге чемпионов. А кто быстрее всех в ЛЧ?
Лидер рейтинга самых быстрых игроков – защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис
16 июля 2023, 07:45 | Обновлено 16 июля 2023, 07:58
836
0
В УЕФА обнародовали рейтинг самых быстрых футболистов по итогам Лиги чемпионов 2022/23.
Украинский хавбек «Челси» Михаил Мудрик, прошлой осенью игравший за «Шахтер» – второй в списке. Его скорость в одном из матчей составила 36.6 км/ч.
Лидером рейтинга самых быстрых игроков стал защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (37.1 км/ч), а в топ-3 также вошел вингер «Барселоны» Усман Дембеле (36.6 км/ч).
Рейтинг от УЕФА. Самые быстрые футболисты Лиги чемпионов 2022/23
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