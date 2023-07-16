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  4. Мудрик – второй по скорости в Лиге чемпионов. А кто быстрее всех в ЛЧ?
Лига чемпионов
16 июля 2023, 07:45 | Обновлено 16 июля 2023, 07:58
836
0

Мудрик – второй по скорости в Лиге чемпионов. А кто быстрее всех в ЛЧ?

Лидер рейтинга самых быстрых игроков – защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис

16 июля 2023, 07:45 | Обновлено 16 июля 2023, 07:58
836
0
Мудрик – второй по скорости в Лиге чемпионов. А кто быстрее всех в ЛЧ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В УЕФА обнародовали рейтинг самых быстрых футболистов по итогам Лиги чемпионов 2022/23.

Украинский хавбек «Челси» Михаил Мудрик, прошлой осенью игравший за «Шахтер» – второй в списке. Его скорость в одном из матчей составила 36.6 км/ч.

Лидером рейтинга самых быстрых игроков стал защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (37.1 км/ч), а в топ-3 также вошел вингер «Барселоны» Усман Дембеле (36.6 км/ч).

Рейтинг от УЕФА. Самые быстрые футболисты Лиги чемпионов 2022/23

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Михаил Мудрик Лига чемпионов рейтинг Челси Бавария Альфонсо Дэвис УЕФА статистика Барселона Усман Дембеле выбор редакции
Источник УЕФА
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