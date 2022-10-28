Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик обновил рекорд скорости игроков Шахтера
Лига чемпионов
28 октября 2022, 11:42 | Обновлено 28 октября 2022, 13:27
2342
3

Мудрик обновил рекорд скорости игроков Шахтера

Михаила не остановить

28 октября 2022, 11:42 | Обновлено 28 октября 2022, 13:27
2342
3
Мудрик обновил рекорд скорости игроков Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В матче Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1) полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик развил скорость 36,6 км/ч.

Это новый рекордный показатель в клубе с момента отслеживания. Предыдущий составлял 34,9 км/ч.

Отметим, что Мудрик забил единственный гол «Шахтера» в матче, что гарантировало клубу евровесну.

По теме:
Диверсия донецких. Цыганыку сломали нос на футболе
Помощь Украине. Шахтер и Бенфика подписали меморандум о сотрудничестве
ВИДЕО. Какой гол! Шахтер смакует шедевр Мудрика в матче с Селтиком
Селтик Шахтер Донецк Михаил Мудрик Лига чемпионов Селтик - Шахтер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Страна-террорист. Стюард отобрал плакат у болельщицы на матче АЕК – Динамо
Футбол | 28 октября 2022, 10:59 3
Страна-террорист. Стюард отобрал плакат у болельщицы на матче АЕК – Динамо
Страна-террорист. Стюард отобрал плакат у болельщицы на матче АЕК – Динамо

Кому-то из русской мафии не понравилось видеть такие плакаты в Ларнаке

Вылет Динамо из еврокубков, успех Днепра-1, названа цена на Мудрика
Футбол | 28 октября 2022, 07:55 1
Вылет Динамо из еврокубков, успех Днепра-1, названа цена на Мудрика
Вылет Динамо из еврокубков, успех Днепра-1, названа цена на Мудрика

Главные новости за 27 октября на Sport.ua

Бубка покинет пост президента НОК Украины в ноябре
Другие виды | 28.10.2022, 10:56
Бубка покинет пост президента НОК Украины в ноябре
Бубка покинет пост президента НОК Украины в ноябре
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Футбол | 28.10.2022, 09:10
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
Футбол | 28.10.2022, 03:45
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
inflicted
от це так результат. У Європі швидший тільки Рюдігер, який розігнався до 36,7 км/год
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Александр
Зря они ждут когда цена взлетит .это не Месси .такой человек скоро войдёт в свой максимум а потом спад формы или травма и никто не возьмёт .Отдавали бы за реальные 35.после и 15 но получат 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Невероятная Дарья Билодид стала лицом линейки украинского бренда
ФОТО. Невероятная Дарья Билодид стала лицом линейки украинского бренда
27.10.2022, 13:55 2
Другие виды
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
26.10.2022, 10:00
Биатлон
А Украина? В ООН призвали ФИФА отдать место Ирана на ЧМ-2022 другой сборной
А Украина? В ООН призвали ФИФА отдать место Ирана на ЧМ-2022 другой сборной
27.10.2022, 12:05 14
Футбол
Четыре варианта. Как Суркису преодолеть кризис Динамо
Четыре варианта. Как Суркису преодолеть кризис Динамо
27.10.2022, 12:35 45
Футбол
Ломаченко рассказал, что думает о путине
Ломаченко рассказал, что думает о путине
27.10.2022, 21:45 12
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
26.10.2022, 10:20 10
Теннис
ВИДЕО. Мудрик получил 7,7, Де Дзерби хочет Майкона, ставим на Наполи
ВИДЕО. Мудрик получил 7,7, Де Дзерби хочет Майкона, ставим на Наполи
26.10.2022, 10:59 3
Футбол
АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
27.10.2022, 22:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности