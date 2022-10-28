Лига чемпионов28 октября 2022, 11:42 | Обновлено 28 октября 2022, 13:27
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Мудрик обновил рекорд скорости игроков Шахтера
Михаила не остановить
28 октября 2022, 11:42 | Обновлено 28 октября 2022, 13:27
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В матче Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1) полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик развил скорость 36,6 км/ч.
Это новый рекордный показатель в клубе с момента отслеживания. Предыдущий составлял 34,9 км/ч.
Отметим, что Мудрик забил единственный гол «Шахтера» в матче, что гарантировало клубу евровесну.
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Комментарии 3
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от це так результат. У Європі швидший тільки Рюдігер, який розігнався до 36,7 км/год
Показать Скрыть 1 ответ
Зря они ждут когда цена взлетит .это не Месси .такой человек скоро войдёт в свой максимум а потом спад формы или травма и никто не возьмёт .Отдавали бы за реальные 35.после и 15 но получат
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