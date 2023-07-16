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  4. Иван НАДЕИН: «Место в топ-10 будет хорошим результатом»
Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 05:01 | Обновлено 16 июля 2023, 05:02
161
0

Иван НАДЕИН: «Место в топ-10 будет хорошим результатом»

Президент «Вереса» озвучил цели на сезон

16 июля 2023, 05:01 | Обновлено 16 июля 2023, 05:02
161
0
Иван НАДЕИН: «Место в топ-10 будет хорошим результатом»
veres.rv.ua

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал, какие результаты команды в новом сезоне будут считаться приемлемыми.

«Для нас основная задача – выигрывать в каждой игре. Но место в топ-10 – это будет результат, в который мы реально оцениваем себя.

Первые два матча с «Шахтером» и «Полесьем»? Надо будет в двух матчах набирать три очка минимум. Мы будем непростым соперником для любой команды. И «Шахтеру» будет непросто, и с «Полесьем» будем играть на победу.

У нас там не первые два тура, а первые четыре непростых – команды, которые играют в еврокубках и будут находиться на пике формы. Но на самом деле каждый матч будет непростым, поэтому должны бороться на поле, демонстрировать характер и достигать результата», – сказал Надеин.

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Источник ФК Верес
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