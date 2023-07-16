Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван НАДЕИН: «Не были готовы к идеям Маркевича»
Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 03:30 | Обновлено 16 июля 2023, 03:32
219
0

Иван НАДЕИН: «Не были готовы к идеям Маркевича»

Президент ровенского «Вереса» рассказал, почему клуб отказался от сотрудничества с Остапом Маркевиче

16 июля 2023, 03:30 | Обновлено 16 июля 2023, 03:32
219
0
Иван НАДЕИН: «Не были готовы к идеям Маркевича»
НК Верес

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал, почему клуб отказался от мысли пригласить Остапа Маркевича на должность главного тренера команды.

«Маркевич действительно был кандидатом на должность тренера. Мы с ним встретились после чемпионата, он подготовил план, как он видит развитие клуба. Мы с ним поговорили, у него прогрессивные идеи, и он показался профессиональным аналитическим специалистом.

Но готовы ли мы к этим идеям сегодня? Я сомневаюсь. Мы однажды встретились и поняли, что ему будет лучше во Львове, а нам будет тяжело потянуть этот план.

Баннеры фанатов против Маркевича? Мы видели эти баннеры. Я думаю, это эмоции, но болельщики имеют на это право, а мы готовы их слышать, говорить, обсуждать, если нужно. Это жизнь. И если вокруг болото, нет ни волны, ни тучки – это неинтересно. Интересно, когда вокруг море, река, эмоции. Они переживают, мы переживаем, мы вместе болеем за клуб», – сказал Надеин.

По теме:
Иван НАДЕИН: «Место в топ-10 будет хорошим результатом»
Президент Вереса – об отставке Вирта: «Мы поступили правильно»
Утверждены даты и время 1-го тура УПЛ. Матч Ворсклы и Днепра-1 перенесен
Иван Надеин Остап Маркевич Верес Ровно
Источник ФК Верес
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
Теннис | 15 июля 2023, 17:30 39
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam

Маркета Вондроушова – чемпионка травяного мейджора в 2023 году!

Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец
Футбол | 15 июля 2023, 12:53 11
Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец
Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец

16 июня экс-форварду «горняков» исполнилось 43 года

Сборная Украины будет играть не в оптимальном составе. Что случилось?
Волейбол | 15.07.2023, 21:40
Сборная Украины будет играть не в оптимальном составе. Что случилось?
Сборная Украины будет играть не в оптимальном составе. Что случилось?
Источник: Днепр-1 сделал предложение по трансферу бомбардира из Первой лиги
Футбол | 15.07.2023, 20:29
Источник: Днепр-1 сделал предложение по трансферу бомбардира из Первой лиги
Источник: Днепр-1 сделал предложение по трансферу бомбардира из Первой лиги
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «33 года – это просто цифры в паспорте»
Футбол | 15.07.2023, 20:09
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «33 года – это просто цифры в паспорте»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «33 года – это просто цифры в паспорте»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ему платят больше всех. Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
Ему платят больше всех. Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
14.07.2023, 23:40 3
Футбол
ФОТО. Нефутбольная страна. Месси спокойно сходил в супермаркет в Майами
ФОТО. Нефутбольная страна. Месси спокойно сходил в супермаркет в Майами
14.07.2023, 14:03 10
Футбол
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
14.07.2023, 20:26 4
Теннис
Президент Миная: «Трудно смотреть на Милевского, ему нужна помощь»
Президент Миная: «Трудно смотреть на Милевского, ему нужна помощь»
14.07.2023, 10:24 12
Футбол
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
15.07.2023, 02:23
Футбол
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
14.07.2023, 23:20 5
Теннис
Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА
Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА
15.07.2023, 10:24 1
Баскетбол
Легендарный Форман назвал самого зрелищного спортсмена на своей памяти
Легендарный Форман назвал самого зрелищного спортсмена на своей памяти
14.07.2023, 11:11 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем