Президент Вереса – об отставке Вирта: «Мы поступили правильно»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал, почему из команды ушел Юрий Вирт, работавший в команде главным тренером.

«Было несколько сценариев, что делать. Мы приняли решение, что сезон до конца должен тренер доработать. Это решение мы сделали максимально публичным – отвергли идею увольнять тренера посреди сезона, решили это сделать в конце сезона. Я считаю, что мы сделали все правильно.

Все произошло красиво на победной ноте, но мы приняли для себя решение, что нам нужны изменения. Четыре года – большой срок, любой человек выгорает за четыре года. Нужны новые идеи, новые подходы, потому что игра и результат требовали перемен. Поэтому решение уже было готово, после последней игры с «Ингульцом» я уже начал проводить встречи с кандидатами. Юрий Николаевич пообещал, что он оставит команду в УПЛ, что сделает все возможное. После стыковых матчей мы еще раз переговорили и разошлись, я считаю, друзьями.

Я понимаю, что сериал показал героя и антигероя, где главный тренер оказался героем, а я, наверное, антигероем, но только будущее покажет, что это решение было правильным, что мы изменим команду, что команда будет выглядеть гораздо лучше уже в этом чемпионате и это принесет нам результат. Поэтому я считаю, что мы поступили максимально правильно», – сказал Надеин.