Хавбек Кривбасса: «Мы набираем кондиции»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Владислав Семотюк поделился ожиданиями перед контрольной игрой с закарпатским «Минаем», которая состоится 16 июля в 18:00.

– Как чувствуешь себя, как чувствуешь готовность к сезону?

– Мы набираем кондиции. Во втором матче уже играли больше, чем тайм, понемногу набираем форму и готовимся к следующему матчу с «Минаем».

– То, что команда забила шесть мячей «Хусту», раскрепостит команду?

– Да, конечно. Это придаст нам уверенность. После игры с «Карпатами» мы акцентировали на этом внимание, и в матче с «Хустом» забили шесть мячей.

– Как проходят тренировки, какие условия и нагрузки?

– После игры было возобновление, тогда тренировки и с сегодняшнего дня в обычном режиме готовимся к следующей игре.

– Изучали ли «Минай», был ли разбор моментов?

– Нет, завтра еще день подготовки, завтра будем разбирать.

– Какую цель ставит тренерский штаб на эти матчи?

– Независимо от статуса матча, цель – побеждать.

– Далее последуют команды Премьер-лиги - «Минай», «Днепр-1»... Что это для тебя значит?

– Они дают понять, что сезон близится и нужно отдаваться на футбольном поле, чтобы в первых турах быть в стартовом составе.