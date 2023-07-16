Хавбек Кривбасса: «Мы набираем кондиции»
Владислав Семотюк поделился ожиданиями перед игрой с «Минаем»
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Владислав Семотюк поделился ожиданиями перед контрольной игрой с закарпатским «Минаем», которая состоится 16 июля в 18:00.
– Как чувствуешь себя, как чувствуешь готовность к сезону?
– Мы набираем кондиции. Во втором матче уже играли больше, чем тайм, понемногу набираем форму и готовимся к следующему матчу с «Минаем».
– То, что команда забила шесть мячей «Хусту», раскрепостит команду?
– Да, конечно. Это придаст нам уверенность. После игры с «Карпатами» мы акцентировали на этом внимание, и в матче с «Хустом» забили шесть мячей.
– Как проходят тренировки, какие условия и нагрузки?
– После игры было возобновление, тогда тренировки и с сегодняшнего дня в обычном режиме готовимся к следующей игре.
– Изучали ли «Минай», был ли разбор моментов?
– Нет, завтра еще день подготовки, завтра будем разбирать.
– Какую цель ставит тренерский штаб на эти матчи?
– Независимо от статуса матча, цель – побеждать.
– Далее последуют команды Премьер-лиги - «Минай», «Днепр-1»... Что это для тебя значит?
– Они дают понять, что сезон близится и нужно отдаваться на футбольном поле, чтобы в первых турах быть в стартовом составе.
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