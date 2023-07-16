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Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 02:47 | Обновлено 16 июля 2023, 02:49
15
0

Хавбек Кривбасса: «Мы набираем кондиции»

Владислав Семотюк поделился ожиданиями перед игрой с «Минаем»

16 июля 2023, 02:47 | Обновлено 16 июля 2023, 02:49
15
0
Хавбек Кривбасса: «Мы набираем кондиции»
ФК Кривбасс

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Владислав Семотюк поделился ожиданиями перед контрольной игрой с закарпатским «Минаем», которая состоится 16 июля в 18:00.

– Как чувствуешь себя, как чувствуешь готовность к сезону?

– Мы набираем кондиции. Во втором матче уже играли больше, чем тайм, понемногу набираем форму и готовимся к следующему матчу с «Минаем».

– То, что команда забила шесть мячей «Хусту», раскрепостит команду?

– Да, конечно. Это придаст нам уверенность. После игры с «Карпатами» мы акцентировали на этом внимание, и в матче с «Хустом» забили шесть мячей.

– Как проходят тренировки, какие условия и нагрузки?

– После игры было возобновление, тогда тренировки и с сегодняшнего дня в обычном режиме готовимся к следующей игре.

– Изучали ли «Минай», был ли разбор моментов?

– Нет, завтра еще день подготовки, завтра будем разбирать.

– Какую цель ставит тренерский штаб на эти матчи?

– Независимо от статуса матча, цель – побеждать.

– Далее последуют команды Премьер-лиги - «Минай», «Днепр-1»... Что это для тебя значит?

– Они дают понять, что сезон близится и нужно отдаваться на футбольном поле, чтобы в первых турах быть в стартовом составе.

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Кривбасс Кривой Рог Владислав Семотюк
Источник ФК Кривбасс
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