ЯРМОЛЕНКО: «Я отказался от десятки. Не номер на спине играет в футбол»

Форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о выборе игрового номера после возвращения в клуб:

– Перед твоим переходом Шапаренко говорил, что готов отдать тебе 10-й номер. Несколько дней назад он снова предложил тебе десятку, но ты отказался. Почему?

– Потому что номер не играет в футбол. Я благодарен ребятам за их предложение, но я не вижу смысла в том, чтобы я играл именно под 10, 7 или 70 номерами. Если бы эти номера были свободны, то наверняка я взял бы один из них. Но они заняты, и я просто сказал, чтобы мне дали любой номер, который свободен. Мне дали 21-й на время сборов, сказав, что у меня есть время выбрать номер до того времени, когда мы будем подавать заявку на сезон. Ребятам большое спасибо за то, что они хотели сделать. Но для меня главное, что я вернулся домой, вижу много друзей вокруг себя. А то, под каким номером на футболке я буду играть, для меня не столь важно.

– Были ли разговоры с тренерским штабом по поводу того, что ты можешь сыграть и на других позициях?

– Конечно, мы общаемся с тренерским штабом. Тренерский штаб также знает, на каких позициях я могу сыграть. Для меня не проблема сыграть нападающего, если в этом будет нуждаться команда. Это решает главный тренер. Для меня это не проблема.

– Ты пишешь и ешь правой рукой?

– Да.

– А в футболе рабочая нога – левая… Как так произошло?

– Откуда я знаю (смеется). Так вышло по жизни. Никто меня не переучивал.