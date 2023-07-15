Украинский полузащитник сменил клуб в Казахстане

Украинский полузащитник Иван Брикнер стал игроком клуба «Жетысу».

Детали соглашения 30-летнего игрока с клубом из Талдыкоргана не разглашаются.

Брикнер с февраля этого года выступал за «Окжетпес» (12 матчей, 2 гола), в который он перешел после сезона-2022, проведенного в «Жетысу».

В Украине Иван Брикнер защищал цвета ПФК «Сумы», донецкого «Олимпика», львовского «Руха» и ПФК «Львов».

«Жетысу» в таблице чемпионата Казахстан-2023 занимает девятое место, имея 16 очков после 14 матчей.