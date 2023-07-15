Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский полузащитник сменил клуб в Казахстане
Другие новости
15 июля 2023, 20:56 |
263
0

Украинский полузащитник сменил клуб в Казахстане

В знакомую команду вернулся Иван Брикнер

15 июля 2023, 20:56 |
263
0
Украинский полузащитник сменил клуб в Казахстане
ФК Рух Львов. Иван Брикнер

Украинский полузащитник Иван Брикнер стал игроком клуба «Жетысу».

Детали соглашения 30-летнего игрока с клубом из Талдыкоргана не разглашаются.

Брикнер с февраля этого года выступал за «Окжетпес» (12 матчей, 2 гола), в который он перешел после сезона-2022, проведенного в «Жетысу».

В Украине Иван Брикнер защищал цвета ПФК «Сумы», донецкого «Олимпика», львовского «Руха» и ПФК «Львов».

«Жетысу» в таблице чемпионата Казахстан-2023 занимает девятое место, имея 16 очков после 14 матчей.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом из Казахстана
МАЗЯР: «Хочу возглавить амбициозный проект и сделать его известным»
Костышин подал в отставку с поста главного тренера казахстанского Аксу
Иван Брикнер чемпионат Казахстана по футболу Жетысу
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
Теннис | 15 июля 2023, 17:30 35
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam

Маркета Вондроушова – чемпионка травяного мейджора в 2023 году!

ОФИЦИАЛЬНО. Райс – игрок лондонского Арсенала
Футбол | 15 июля 2023, 15:25 6
ОФИЦИАЛЬНО. Райс – игрок лондонского Арсенала
ОФИЦИАЛЬНО. Райс – игрок лондонского Арсенала

«Канониры» объявили о подписании полузащитника сборной Англии

Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
Футбол | 15.07.2023, 02:23
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
Сергей РЫБАЛКА: «Я согласился на переход в ЛНЗ, даже не раздумывая»
Футбол | 15.07.2023, 19:05
Сергей РЫБАЛКА: «Я согласился на переход в ЛНЗ, даже не раздумывая»
Сергей РЫБАЛКА: «Я согласился на переход в ЛНЗ, даже не раздумывая»
Жирона обратилась за финансовой помощью ради подписания Довбика
Футбол | 15.07.2023, 17:35
Жирона обратилась за финансовой помощью ради подписания Довбика
Жирона обратилась за финансовой помощью ради подписания Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ему платят больше всех. Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
Ему платят больше всех. Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
14.07.2023, 23:40 3
Футбол
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
14.07.2023, 20:26 4
Теннис
Суперкамбек! Жабер убрала Соболенко по пути в финал Уимблдона-2023
Суперкамбек! Жабер убрала Соболенко по пути в финал Уимблдона-2023
13.07.2023, 19:40 29
Теннис
Усик ответил на обвинения Уайлдера в отказе от их боя
Усик ответил на обвинения Уайлдера в отказе от их боя
14.07.2023, 15:53 2
Бокс
Шестизначная сумма. Сколько заработала Свитолина за Уимблдон-2023?
Шестизначная сумма. Сколько заработала Свитолина за Уимблдон-2023?
14.07.2023, 02:10 38
Теннис
Не собрались. Шахтер потерпел сокрушительное поражение от АЕК Афины
Не собрались. Шахтер потерпел сокрушительное поражение от АЕК Афины
13.07.2023, 20:04 96
Футбол
Шахтер согласовал трансфер Невертона
Шахтер согласовал трансфер Невертона
13.07.2023, 16:11 11
Футбол
Стала известна сумма трансфера Невертона в Шахтер
Стала известна сумма трансфера Невертона в Шахтер
14.07.2023, 11:06 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем