Другие новости15 июля 2023, 20:56 |
263
0
Украинский полузащитник сменил клуб в Казахстане
В знакомую команду вернулся Иван Брикнер
15 июля 2023, 20:56 |
263
0
Украинский полузащитник Иван Брикнер стал игроком клуба «Жетысу».
Детали соглашения 30-летнего игрока с клубом из Талдыкоргана не разглашаются.
Брикнер с февраля этого года выступал за «Окжетпес» (12 матчей, 2 гола), в который он перешел после сезона-2022, проведенного в «Жетысу».
В Украине Иван Брикнер защищал цвета ПФК «Сумы», донецкого «Олимпика», львовского «Руха» и ПФК «Львов».
«Жетысу» в таблице чемпионата Казахстан-2023 занимает девятое место, имея 16 очков после 14 матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 15 июля 2023, 17:30 35
Маркета Вондроушова – чемпионка травяного мейджора в 2023 году!
Футбол | 15 июля 2023, 15:25 6
«Канониры» объявили о подписании полузащитника сборной Англии
Футбол | 15.07.2023, 02:23
Футбол | 15.07.2023, 19:05
Футбол | 15.07.2023, 17:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.07.2023, 23:40 3
14.07.2023, 20:26 4
13.07.2023, 19:40 29
14.07.2023, 15:53 2
14.07.2023, 02:10 38
13.07.2023, 20:04 96
13.07.2023, 16:11 11
14.07.2023, 11:06 9