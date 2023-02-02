Другие новости02 февраля 2023, 16:21 | Обновлено 02 февраля 2023, 16:29
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Руха сменил клуб в Казахастане
Иван Брикнер подписал контракт с «Окжетпес»
02 февраля 2023, 16:21 | Обновлено 02 февраля 2023, 16:29
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29-летний украинский полузащитник Иван Брикнер сменил клуб в Казахстане.
Иван будет выступать за «Окжетпес». В этот клуб он перешел из ФК «Жетысу».
Детали контракта не разглашаются, однако известно, что Иван перешел в новый для себя клуб на правах свободного агента.
В Украине Брикнер известен своими выступлениями за львовский «Рух». Также в Украине он играл за «Авангард», «Тепловик», «Сумы», «Олимпик», «Львов» и «Альянс».
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