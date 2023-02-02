ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Руха сменил клуб в Казахастане

29-летний украинский полузащитник Иван Брикнер сменил клуб в Казахстане.

Иван будет выступать за «Окжетпес». В этот клуб он перешел из ФК «Жетысу».

Детали контракта не разглашаются, однако известно, что Иван перешел в новый для себя клуб на правах свободного агента.

В Украине Брикнер известен своими выступлениями за львовский «Рух». Также в Украине он играл за «Авангард», «Тепловик», «Сумы», «Олимпик», «Львов» и «Альянс».