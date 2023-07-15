Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Молчанов взял парный титул на турнире в Австрии
ATP
15 июля 2023, 20:35 |
154
0

Молчанов взял парный титул на турнире в Австрии

Украинец стал победителем челленджера в Зальцбурге

15 июля 2023, 20:35 |
154
0
Молчанов взял парный титул на турнире в Австрии

Украинский теннисист Денис Молчанов выступил триумфально в парном разряде на челленджере АТР в Зальцбурге (Австрия).

36-летний Молчанов в дуэте с Андреем Голубевым из Казахстана дошел до финала, в котором добился победы в двух сетах над Анирудхом Чандрасекаром и Виджаем-Сундаром Прашантом из Индии.

АТР челленджер Зальцбург. Пары. Финал

Андрей Голубев / Денис Молчанов (Казахстан / Украина) – Анирудх Чандрасекар / Виджай-Сундар Прашант (Индия) – 6:4, 7:6 (10:8).

Напомним, на прошлой неделе Молчанов в паре с французом Жонатаном Эссериком взял парный титул на челленджере в Милане.

По теме:
Крутых уступил четвертому сеяному в первом раунде челленджера в Австрии
Орлов проиграл в финале квалификации турнира в Зальцбурге
Молчанов взял парный титул на турнире в Италии
Денис Молчанов ATP Зальцбург Андрей Голубев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец
Футбол | 15 июля 2023, 12:53 8
Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец
Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец

16 июня экс-форварду «горняков» исполнилось 43 года

Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023
Футбол | 15 июля 2023, 04:41 9
Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023
Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023

Стоимость хавбека «Шахтера» возросла с 11 до 15 млн евро

Завацкая и Володько узнали первых соперниц в квалификации турниров WTA 250
Теннис | 14.07.2023, 22:31
Завацкая и Володько узнали первых соперниц в квалификации турниров WTA 250
Завацкая и Володько узнали первых соперниц в квалификации турниров WTA 250
Жирона обратилась за финансовой помощью ради подписания Довбика
Футбол | 15.07.2023, 17:35
Жирона обратилась за финансовой помощью ради подписания Довбика
Жирона обратилась за финансовой помощью ради подписания Довбика
Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА
Баскетбол | 15.07.2023, 10:24
Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА
Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина не смогла пробиться в финал Уимблдона-2023, уступив Вондроушовой
Свитолина не смогла пробиться в финал Уимблдона-2023, уступив Вондроушовой
13.07.2023, 16:53 113
Теннис
Шестизначная сумма. Сколько заработала Свитолина за Уимблдон-2023?
Шестизначная сумма. Сколько заработала Свитолина за Уимблдон-2023?
14.07.2023, 02:10 38
Теннис
Шахтер согласовал трансфер Невертона
Шахтер согласовал трансфер Невертона
13.07.2023, 16:11 11
Футбол
Легендарный Форман назвал самого зрелищного спортсмена на своей памяти
Легендарный Форман назвал самого зрелищного спортсмена на своей памяти
14.07.2023, 11:11 2
Бокс
ВИДЕО. Неопытный арбитр не справился. В США раскритиковали украинца Бойко
ВИДЕО. Неопытный арбитр не справился. В США раскритиковали украинца Бойко
14.07.2023, 01:50 18
Футбол
Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
13.07.2023, 23:59
Футбол
Стала известна сумма трансфера Невертона в Шахтер
Стала известна сумма трансфера Невертона в Шахтер
14.07.2023, 11:06 9
Футбол
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
14.07.2023, 23:20 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем