Молчанов взял парный титул на турнире в Австрии
Украинец стал победителем челленджера в Зальцбурге
Украинский теннисист Денис Молчанов выступил триумфально в парном разряде на челленджере АТР в Зальцбурге (Австрия).
36-летний Молчанов в дуэте с Андреем Голубевым из Казахстана дошел до финала, в котором добился победы в двух сетах над Анирудхом Чандрасекаром и Виджаем-Сундаром Прашантом из Индии.
АТР челленджер Зальцбург. Пары. Финал
Андрей Голубев / Денис Молчанов (Казахстан / Украина) – Анирудх Чандрасекар / Виджай-Сундар Прашант (Индия) – 6:4, 7:6 (10:8).
Напомним, на прошлой неделе Молчанов в паре с французом Жонатаном Эссериком взял парный титул на челленджере в Милане.
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