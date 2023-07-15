Молчанов взял парный титул на турнире в Австрии

Украинский теннисист Денис Молчанов выступил триумфально в парном разряде на челленджере АТР в Зальцбурге (Австрия).

36-летний Молчанов в дуэте с Андреем Голубевым из Казахстана дошел до финала, в котором добился победы в двух сетах над Анирудхом Чандрасекаром и Виджаем-Сундаром Прашантом из Индии.

АТР челленджер Зальцбург. Пары. Финал

Андрей Голубев / Денис Молчанов (Казахстан / Украина) – Анирудх Чандрасекар / Виджай-Сундар Прашант (Индия) – 6:4, 7:6 (10:8).

Напомним, на прошлой неделе Молчанов в паре с французом Жонатаном Эссериком взял парный титул на челленджере в Милане.