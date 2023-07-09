Молчанов взял парный титул на турнире в Италии

Украинский теннисист Денис Молчанов добился триумфа в парном разряде на челленджере АТР в Милане

36-летний Молчанов в дуэте с французом Жонатаном Эссериком успешно миновал все раунды турнира, а в финале добился победы в двух сетах над Тео Аррибажом и Люкой Санчесом.

АТР челленджер Милан. Пары. Финал

Жонатан Эссерик / Денис Молчанов (Франция / Украина) [1] – Тео Аррибаж / Люка Санчес (Франция) [3] – 6:2, 6:4

Напомним, в мае Молчанов в паре с Андреем Голубевым из Казахстана взял парный титул на челленджере в Турине.