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  4. Молчанов взял парный титул на турнире в Италии
ATP
09 июля 2023, 12:56 | Обновлено 09 июля 2023, 13:11
216
0

Молчанов взял парный титул на турнире в Италии

Украинец стал победителем челленджера

09 июля 2023, 12:56 | Обновлено 09 июля 2023, 13:11
216
0
Молчанов взял парный титул на турнире в Италии
ITF. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов добился триумфа в парном разряде на челленджере АТР в Милане

36-летний Молчанов в дуэте с французом Жонатаном Эссериком успешно миновал все раунды турнира, а в финале добился победы в двух сетах над Тео Аррибажом и Люкой Санчесом.

АТР челленджер Милан. Пары. Финал

Жонатан Эссерик / Денис Молчанов (Франция / Украина) [1] – Тео Аррибаж / Люка Санчес (Франция) [3] – 6:2, 6:4

Напомним, в мае Молчанов в паре с Андреем Голубевым из Казахстана взял парный титул на челленджере в Турине.

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ATP Милан Денис Молчанов Жонатан Эссерик Тео Аррибаж Люка Санчес
Источник Sport.ua
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