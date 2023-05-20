Смена покрытия. Молчанов выиграл 2 матча за день и взял 1-й трофей в году

Украинский теннисист Денис Молчанов успешно выступил на грунтовом челленджере в Турине (Италия).

Украинец вместе с Андреем Голубевым (Казахстан) выиграл трофей в парном разряде. 20 мая украинско-казахстанский дуэт провел два поединка, поскольку игры были перенесены из-за стихийных бедствий в Италии. Интересно, что из-за дождя матчи пришлось перенести из грунта в зал.

В полуфинальной встрече Молчанов и Голубев разобрались с Ариэлем Беаром и Адамом Павлашеком, а в финале обыграли первую сеяную пару Натаниэль Леммонс / Джон Пирс.

АТР челленджер Турин. Пары. Грунт (Хард в помещении)

Полуфинал: Андрей Голубев (Казахстан) / Денис Молчанов (Украина) – Ариэль Беар (Уругвай) / Адам Павлашек (Чехия) – 6:4, 5:7, [10:5]

Финал: Натаниэль Леммонс (САШ) / Джон Пирс (Австралия) – Андрей Голубев (Казахстан) / Денис Молчанов (Украина) – 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), [5:10]

Для Молчанова этот трофей стал первым в текущем сезоне. Всего на счету 36-летнего украинца 67 титулов разных уровней за карьеру.