Смена покрытия. Молчанов выиграл 2 матча за день и взял 1-й трофей в году
Украинец вместе с Андреем Голубевым успешно выступил на челленджере в Турине
Украинский теннисист Денис Молчанов успешно выступил на грунтовом челленджере в Турине (Италия).
Украинец вместе с Андреем Голубевым (Казахстан) выиграл трофей в парном разряде. 20 мая украинско-казахстанский дуэт провел два поединка, поскольку игры были перенесены из-за стихийных бедствий в Италии. Интересно, что из-за дождя матчи пришлось перенести из грунта в зал.
В полуфинальной встрече Молчанов и Голубев разобрались с Ариэлем Беаром и Адамом Павлашеком, а в финале обыграли первую сеяную пару Натаниэль Леммонс / Джон Пирс.
АТР челленджер Турин. Пары. Грунт (Хард в помещении)
- Полуфинал: Андрей Голубев (Казахстан) / Денис Молчанов (Украина) – Ариэль Беар (Уругвай) / Адам Павлашек (Чехия) – 6:4, 5:7, [10:5]
- Финал: Натаниэль Леммонс (САШ) / Джон Пирс (Австралия) – Андрей Голубев (Казахстан) / Денис Молчанов (Украина) – 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), [5:10]
Для Молчанова этот трофей стал первым в текущем сезоне. Всего на счету 36-летнего украинца 67 титулов разных уровней за карьеру.
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