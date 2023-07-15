В субботу, 15 июля, на сборе в Австрии житомирское «Полесье» провело спарринг с командой ГАК «Грацер» и добилось крупной волевой победы – 4:1.

В составе украинского коллектива голами во втором тайме отметились Дмитрий Шастал, Эмиль Мустафаев, Денис Янаков и Борис Крушинский.