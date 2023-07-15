Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига15 июля 2023, 17:54 | Обновлено 15 июля 2023, 17:55
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Полесье – ГАК – 4:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка
15 июля 2023, 17:54 | Обновлено 15 июля 2023, 17:55
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В субботу, 15 июля, на сборе в Австрии житомирское «Полесье» провело спарринг с командой ГАК «Грацер» и добилось крупной волевой победы – 4:1.
В составе украинского коллектива голами во втором тайме отметились Дмитрий Шастал, Эмиль Мустафаев, Денис Янаков и Борис Крушинский.
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