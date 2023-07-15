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Полесье
15.07.2023 12:00 – FT 4 : 1
ГАК
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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 17:54 | Обновлено 15 июля 2023, 17:55
347
0

Полесье – ГАК – 4:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка

15 июля 2023, 17:54 | Обновлено 15 июля 2023, 17:55
347
0
Полесье – ГАК – 4:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье Житомир

В субботу, 15 июля, на сборе в Австрии житомирское «Полесье» провело спарринг с командой ГАК «Грацер» и добилось крупной волевой победы – 4:1.

В составе украинского коллектива голами во втором тайме отметились Дмитрий Шастал, Эмиль Мустафаев, Денис Янаков и Борис Крушинский.

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Источник ФК Полесье
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