Клуб «Полесье» из Житомира на предсезонном сборе в Австрии провел товарищеский матч с командой «Грацер».

Для подопечных Юрия Калитвинцева это был заключительный спарринг летней подготовки.

Встреча завершилась крупной победой «Полесья» – 4:1. Игроки «Грацера» первыми в матче добились успеха, когда на 31-й минуте Бойко парировал удар с пенальти, но с добиванием не справился. Игру в свою пользу украинская команда смогла перевернуть после перерыва.

Товарищеский матч

«Полесье» – ГАК «Грацер» Австрия – 4:1

Голы: Шастал, 52, Мустафаев, 56, Янаков, 66, Крушинский, 73 – ?, 31.