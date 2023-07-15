Полесье разгромил ГАК в контрольном матче
Клуб из Житомира провел заключительный спарринг лета-2023
Клуб «Полесье» из Житомира на предсезонном сборе в Австрии провел товарищеский матч с командой «Грацер».
Для подопечных Юрия Калитвинцева это был заключительный спарринг летней подготовки.
Встреча завершилась крупной победой «Полесья» – 4:1. Игроки «Грацера» первыми в матче добились успеха, когда на 31-й минуте Бойко парировал удар с пенальти, но с добиванием не справился. Игру в свою пользу украинская команда смогла перевернуть после перерыва.
Товарищеский матч
«Полесье» – ГАК «Грацер» Австрия – 4:1
Голы: Шастал, 52, Мустафаев, 56, Янаков, 66, Крушинский, 73 – ?, 31.
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