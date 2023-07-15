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Товарищеские матчи
Полесье
15.07.2023 12:00 – FT 4 : 1
ГАК
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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 14:57 | Обновлено 15 июля 2023, 15:00
69
0

Полесье разгромил ГАК в контрольном матче

Клуб из Житомира провел заключительный спарринг лета-2023

15 июля 2023, 14:57 | Обновлено 15 июля 2023, 15:00
69
0
Полесье разгромил ГАК в контрольном матче
ФК Полесье Житомир

Клуб «Полесье» из Житомира на предсезонном сборе в Австрии провел товарищеский матч с командой «Грацер».

Для подопечных Юрия Калитвинцева это был заключительный спарринг летней подготовки.

Встреча завершилась крупной победой «Полесья» – 4:1. Игроки «Грацера» первыми в матче добились успеха, когда на 31-й минуте Бойко парировал удар с пенальти, но с добиванием не справился. Игру в свою пользу украинская команда смогла перевернуть после перерыва.

Товарищеский матч

«Полесье» – ГАК «Грацер» Австрия – 4:1

Голы: Шастал, 52, Мустафаев, 56, Янаков, 66, Крушинский, 73 – ?, 31.

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Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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