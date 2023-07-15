Украина. Премьер лига15 июля 2023, 15:43 | Обновлено 15 июля 2023, 15:52
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Известна сумма трансфера Волынца из Колоса в Днепр-1
Голкипер сменил Ковалевку на Днепр
15 июля 2023, 15:43 | Обновлено 15 июля 2023, 15:52
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Клуб «Днепр-1» в пятницу, 14 июля, объявил о подписании бывшего голкипера «Колоса» из Ковалевки Евгения Волынца.
Переход вратаря обошелся днепровскому клубу в 400 тыс евро.
Напомним, Волынец поставил свою подпись под 3-летним контрактом.
В предыдущем сезоне-2022/2023 Евгений Волынец провел за «Колос» 29 матчей, в которых пропустил 34 гола, в 13-ти поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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