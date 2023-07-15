Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Были предложения из Италии и Испании»

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал о возвращении в «Динамо» Киев:

– Очень рады видеть тебя в «Динамо». Видео, на котором ты снова надеваешь динамовскую футболку, набрало более миллиона просмотров. Думаю, твое возвращение в «Динамо» не только для болельщиков, но и для команды и для тебя лично – это очень важно. Действительно ли это так?

– Конечно, я очень рад вернуться в киевское «Динамо». Для меня это мой дом, эта команда дала мне очень многое, здесь я стал тем, кем я есть. Я это очень ценю, благодарен каждому работнику клуба, президенту, поэтому для меня это действительно возвращение домой. Когда ребенок уезжает от родителей и потом, через некоторое время, возвращается к ним обратно – примерно такие же ощущения у меня сейчас.

– Первый предметный разговор о возвращении в «Динамо» у тебя был ровно год назад. Говорят, что ты уже садился на самолет в Швейцарию, где «бело-синие» проводили тренировочные сборы... Почему тогда не сложилось?

– Были на это свои причины. Сейчас я думаю, что не стоит об этом говорить. Наверное, было не то время, чтобы вернуться. Сейчас я считаю, что этот момент настал, поэтому так и произошло.

– Также есть информация, что ты лично хотел перейти в «Динамо» зимой, но тебя не отпустили из «Аль-Айна»...

– Да, мы постоянно с Игорем Михайловичем были на связи, общались по этому поводу. Мы разговаривали об этом, но я имел действующий контракт и ничего не мог с этим сделать. Ждали до лета, когда стало понятно, что я могу подписывать контракт как свободный агент. Все клубы, которые выходили на меня с предложениями, даже не рассматривались мной, они не были мне интересны, потому что я был настроен вернуться домой.

– Из каких стран были эти варианты?

– Из разных. Но я же говорю, что и мой агент, и моя семья видели, что я хочу, куда меня тянет. И я всем давал понять, что мне неинтересны никакие варианты, какие бы деньги не предлагались.

– Из топ-чемпионатов?

– Были разговоры о клубах из Италии, Испании, но они даже не рассматривались мной.