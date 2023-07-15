Защитник ровенского «Вереса» Денис Балан поделился эмоциями после товарищеской игры с тернопольской «Нивой» (0:0), который состоялся 14 июля:

«Двоякие эмоции. Как будто контролировали мяч и ход игры, но победить не сумели. Было много нехватки. Не знаю, в чем причина. Нива – крепкий соперник. В Первой лиге не один соперник сломает о них зубы.

Относительно конкретно моей игры – чувствую, что набрал форму. Потому что много пропустил из-за травмы в начале года. Стараюсь подключаться активно к розыгрышам стандартов. Практически в каждом матче есть моменты. Но если бы забил – настроение было бы лучше.

Сборы – это всегда много работы. Сейчас на тренировках мы работаем с мячом. Наигрываем новые связи. Нужно заложить фундамент до чемпионата».