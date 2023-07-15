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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 05:49 | Обновлено 15 июля 2023, 06:03
203
0

ШАРАН: «Заявлять про борьбу за путевку в еврокубки было бы неправильно»

Коуч «Миная» считает, что будет очень хорошо, если клуб сохранит прописку в УПЛ

15 июля 2023, 05:49 | Обновлено 15 июля 2023, 06:03
203
0
ШАРАН: «Заявлять про борьбу за путевку в еврокубки было бы неправильно»
Instagram. Владимир Шаран

Наставник «Миная» Владимир Шаран в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, откуда черпает воодушевление в скромном клубе:

«Появление у руля «Миная» – это тоже был для меня вызов. Хотелось доказать, что команда с достаточно ограниченными финансовыми возможностями, без звездных исполнителей, может достойно выступать в УПЛ. Конечно, заявлять, что следующий шаг – борьба за путевку в еврокубковую зону было бы неправильно. Надо всегда оставаться реалистом. Вот почему будет очень хорошо, если сохраним прописку в УПЛ.

Поверьте, конкуренция в новом чемпионате значительно вырастет. Посмотрите только, как агрессивно действуют на трансферном рынке новички – «Полесье», ЛНЗ, захотят реабилитироваться «Динамо», «Александрия», «Колос».

Мой контракт с «Минаем» истекает через год. Что будет дальше – прогнозировать тяжело. Многое будет зависеть от того, какими будем на финише».

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Минай Владимир Шаран Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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