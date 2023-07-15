ШАРАН: «Заявлять про борьбу за путевку в еврокубки было бы неправильно»
Коуч «Миная» считает, что будет очень хорошо, если клуб сохранит прописку в УПЛ
Наставник «Миная» Владимир Шаран в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, откуда черпает воодушевление в скромном клубе:
«Появление у руля «Миная» – это тоже был для меня вызов. Хотелось доказать, что команда с достаточно ограниченными финансовыми возможностями, без звездных исполнителей, может достойно выступать в УПЛ. Конечно, заявлять, что следующий шаг – борьба за путевку в еврокубковую зону было бы неправильно. Надо всегда оставаться реалистом. Вот почему будет очень хорошо, если сохраним прописку в УПЛ.
Поверьте, конкуренция в новом чемпионате значительно вырастет. Посмотрите только, как агрессивно действуют на трансферном рынке новички – «Полесье», ЛНЗ, захотят реабилитироваться «Динамо», «Александрия», «Колос».
Мой контракт с «Минаем» истекает через год. Что будет дальше – прогнозировать тяжело. Многое будет зависеть от того, какими будем на финише».
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