ШАРАН: «Про Александрию говорили: бей-беги. Но мы побеждали грандов»

Наставник «Миная» Владимир Шаран в беседе с корреспондентом Sport.ua вспомнил период работы в «Александрии»:

– На тренерской ниве вы заставили заговорить о себе, когда находились у руля «Александрии». Ваши подопечные радовали самобытным стилем, а клуб – хорошей организацией работы. Видимо, тяжело было в «Минае» после «Александрии», где все работало как хорошо отрегулированный механизм.

– Знаете, и в «Александрии» не все сразу отвечало требованиям сегодняшнего дня, в частности, хватало проблем с качеством поля на главном спортсооружении, где проводились календарные поединки. Однако с каждым годом мы прогрессировали на всех фронтах. И потому я был неприятно удивлен, когда недавно один из руководителей ФК «Александрия» в интервью отмечал, что горожане играли по примитивной схеме бей-беги. Возможно, когда-то так иногда и случалось, учитывая качество газона.

По-моему, эти высказывания только нивелируют работу самого ФК, потому что, повторяю, в «Александрии» все шло синхронно: развивалась клубная инфраструктура, и все креативнее и содержательнее действовали футболисты. А если бы было иначе, то разве удавалось бы побеждать грандов – «Динамо» и «Шахтер», подниматься в табели о рангах в УПЛ, заставлять считаться с собой именитых визави в еврокубках?

Кстати, и в «Александрию» мы приглашали преимущественно бесплатных игроков, лучших из которых потом выгодно перепродавали в более именитые команды. Взять хотя бы для примера Бондаренко с его переходом в «Шахтер». Заработал клуб и на кандидатах в национальную сборную Украины Мирошниченко и Третьякове после их продажи в июле «Днепру-1» и Бацуле – в один из бельгийских клубов. Были выгодные предложения и по Ковальцу, Лучкевичу и Гречишкину. Или возьмите того же Бабогло, который сейчас на виду в сборной Молдовы. А кто-то говорит бей-беги.

Остается надеяться, что постепенно и в «Минае» все будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.