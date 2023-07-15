Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат

Стал известен формат Юношеской лиги УЕФА 2023/2024. Турнир продлится с 19 сентября 2023 года, когда начнется групповой этап, в финал четырех, который состоится в швейцарском Ньоне 19–22 апреля 2024 года.

В 10-м розыгрыше Юношеской лиги УЕФА примут участие 64 команды. Осенью соискателей разделят на два пути: Путь Лиги чемпионов и Путь чемпионов стран. Два пути сольются в один на стадии плей-офф, а именно – в стыковых матчах 6 и 7 февраля 2024 года.

Полный список участников будет утвержден 30 августа, когда завершатся матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.

По Лиге чемпионов пойдут 32 юношеские команды, чьи клубы пробьются в групповой этап Лиги чемпионов (донецкий «Шахтер» уже получил это право, «Днепр-1» имеет шансы). Путем чемпионов стран пойдут победители национальных юношеских чемпионатов из 32 лучших ассоциаций по рейтингу УЕФА, которые не попадут в Путь Лиги чемпионов (в этой ветке будет выступать львовский «Рух»).

Если взрослая команда клуба, который станет чемпионом на юношеском уровне, попадет в групповой этап Лиги чемпионов из-за квалификации, освободившееся после нее место в Пути чемпионов стран достанется чемпионам следующих по рейтингу ассоциаций.

Состав групп в Пути Лиги чемпионов повторяет состав групп в Лиге чемпионов. Первые места выйдут непосредственно в 1/8 финала, вторые – попадут в стыковые матчи. Участники Пути чемпионов стран проведут два раунда спаренных матчей на выбывание. 8 победителей второго раунда попадут в стыковые матчи.

На стадии плей-офф команды проведут одноматчевые противостояния на выбывание. В стыковых матчах 8 победителей Пути чемпионов стран примут дома 8 клубов, занявших вторые места в группах Пути Лиги чемпионов.

8 победителей стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где их уже будут ждать 8 победителей групп Пути Лиги чемпионов. Полуфиналы и финал пройдут в одном городе.

Юношеская лига УЕФА 2023/24

Даты жеребьевки и матчи

Путь Лиги чемпионов. Групповой этап

Жеребьевка: 31 августа (Монако)

1 тур: 19/20 сентября

2 тур: 3/4 октября

3 тур: 24/25 октября

4 тур: 7/8 ноября

5 тур: 28/29 ноября

6 тур: 12/13 декабря

Путь чемпионов стран

Жеребьевка: 5 сентября (Ньон)

1 раунд. Первые матчи: 4 октября

1 раунд. Ответные матчи: 25 октября

2 раунд. Первые матчи: 8 ноября

2 раунд. Ответные матчи: 29 ноября

Плей-офф