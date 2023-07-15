Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
Молодежные турниры
15 июля 2023, 02:23 | Обновлено 15 июля 2023, 02:50
79
0

Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат

Украину будут представлять «Шахтар» и «Рух», имеет шансы выйти и «Днепр-1»

15 июля 2023, 02:23 | Обновлено 15 июля 2023, 02:50
79
0
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
Getty Images/Global Images Ukraine

Стал известен формат Юношеской лиги УЕФА 2023/2024. Турнир продлится с 19 сентября 2023 года, когда начнется групповой этап, в финал четырех, который состоится в швейцарском Ньоне 19–22 апреля 2024 года.

В 10-м розыгрыше Юношеской лиги УЕФА примут участие 64 команды. Осенью соискателей разделят на два пути: Путь Лиги чемпионов и Путь чемпионов стран. Два пути сольются в один на стадии плей-офф, а именно – в стыковых матчах 6 и 7 февраля 2024 года.

Полный список участников будет утвержден 30 августа, когда завершатся матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.

По Лиге чемпионов пойдут 32 юношеские команды, чьи клубы пробьются в групповой этап Лиги чемпионов (донецкий «Шахтер» уже получил это право, «Днепр-1» имеет шансы). Путем чемпионов стран пойдут победители национальных юношеских чемпионатов из 32 лучших ассоциаций по рейтингу УЕФА, которые не попадут в Путь Лиги чемпионов (в этой ветке будет выступать львовский «Рух»).

Если взрослая команда клуба, который станет чемпионом на юношеском уровне, попадет в групповой этап Лиги чемпионов из-за квалификации, освободившееся после нее место в Пути чемпионов стран достанется чемпионам следующих по рейтингу ассоциаций.

Состав групп в Пути Лиги чемпионов повторяет состав групп в Лиге чемпионов. Первые места выйдут непосредственно в 1/8 финала, вторые – попадут в стыковые матчи. Участники Пути чемпионов стран проведут два раунда спаренных матчей на выбывание. 8 победителей второго раунда попадут в стыковые матчи.

На стадии плей-офф команды проведут одноматчевые противостояния на выбывание. В стыковых матчах 8 победителей Пути чемпионов стран примут дома 8 клубов, занявших вторые места в группах Пути Лиги чемпионов.

8 победителей стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где их уже будут ждать 8 победителей групп Пути Лиги чемпионов. Полуфиналы и финал пройдут в одном городе.

Юношеская лига УЕФА 2023/24

Даты жеребьевки и матчи

Путь Лиги чемпионов. Групповой этап

  • Жеребьевка: 31 августа (Монако)
  • 1 тур: 19/20 сентября
  • 2 тур: 3/4 октября
  • 3 тур: 24/25 октября
  • 4 тур: 7/8 ноября
  • 5 тур: 28/29 ноября
  • 6 тур: 12/13 декабря

Путь чемпионов стран

  • Жеребьевка: 5 сентября (Ньон)
  • 1 раунд. Первые матчи: 4 октября
  • 1 раунд. Ответные матчи: 25 октября
  • 2 раунд. Первые матчи: 8 ноября
  • 2 раунд. Ответные матчи: 29 ноября

Плей-офф

  • Жеребьевка стыковых матчей: 19 декабря (Ньон)
  • Стыковые матчи: 6/7 февраля
  • Жеребьевка плей-офф (с 1/8 финала): 9 февраля (Ньон)
  • 1/8 финала: 27/28 февраля
  • 1/4 финала: 12/13 марта
  • 1/2 финала: 19 апреля
  • Финал: 22 апреля
По теме:
УЕФА расширит использование системы VAR на матчах еврокубков
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 29-летнего украинского голкипера из Колоса
Аякс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юношеская лига УЕФА УЕФА Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Рух Львов Рух Львов U-19 Днепр-1 Днепр-1 U-19 даты и время матчей
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
Футбол | 14 июля 2023, 11:48 20
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину

Миланский клуб собирается начать переговоры с 10 миллионов евро

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 14 июля 2023, 03:25 0
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!

Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами

Суперигрок Ярославского вновь покинул Металлист ради Америки Минейро
Футбол | 14.07.2023, 22:04
Суперигрок Ярославского вновь покинул Металлист ради Америки Минейро
Суперигрок Ярославского вновь покинул Металлист ради Америки Минейро
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
Теннис | 14.07.2023, 20:26
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
Стала известна сумма трансфера Невертона в Шахтер
Футбол | 14.07.2023, 11:06
Стала известна сумма трансфера Невертона в Шахтер
Стала известна сумма трансфера Невертона в Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Людмила Киченок – чемпионка Уимблдона-2023! Украинка взяла титул в миксте
Людмила Киченок – чемпионка Уимблдона-2023! Украинка взяла титул в миксте
13.07.2023, 22:15 35
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени на поражения. Не знаю, сколько буду играть»
Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени на поражения. Не знаю, сколько буду играть»
13.07.2023, 08:45 2
Теннис
Левый берег подписал большую группу новичков
Левый берег подписал большую группу новичков
13.07.2023, 12:07
Футбол
Конкуренция растет. Сможет ли Бражко вытеснить Сидорчука из основы Динамо?
Конкуренция растет. Сможет ли Бражко вытеснить Сидорчука из основы Динамо?
13.07.2023, 11:44 14
Футбол
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
13.07.2023, 17:40 1
Теннис
Шахтер согласовал трансфер Невертона
Шахтер согласовал трансфер Невертона
13.07.2023, 16:11 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Мудрика в Челси перешел в Милан
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Мудрика в Челси перешел в Милан
13.07.2023, 20:40 6
Футбол
Уимблдон-2023 назовет новую чемпионку турниров серии Grand Slam
Уимблдон-2023 назовет новую чемпионку турниров серии Grand Slam
14.07.2023, 07:15 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем