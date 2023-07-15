Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
Украину будут представлять «Шахтар» и «Рух», имеет шансы выйти и «Днепр-1»
Стал известен формат Юношеской лиги УЕФА 2023/2024. Турнир продлится с 19 сентября 2023 года, когда начнется групповой этап, в финал четырех, который состоится в швейцарском Ньоне 19–22 апреля 2024 года.
В 10-м розыгрыше Юношеской лиги УЕФА примут участие 64 команды. Осенью соискателей разделят на два пути: Путь Лиги чемпионов и Путь чемпионов стран. Два пути сольются в один на стадии плей-офф, а именно – в стыковых матчах 6 и 7 февраля 2024 года.
Полный список участников будет утвержден 30 августа, когда завершатся матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.
По Лиге чемпионов пойдут 32 юношеские команды, чьи клубы пробьются в групповой этап Лиги чемпионов (донецкий «Шахтер» уже получил это право, «Днепр-1» имеет шансы). Путем чемпионов стран пойдут победители национальных юношеских чемпионатов из 32 лучших ассоциаций по рейтингу УЕФА, которые не попадут в Путь Лиги чемпионов (в этой ветке будет выступать львовский «Рух»).
Если взрослая команда клуба, который станет чемпионом на юношеском уровне, попадет в групповой этап Лиги чемпионов из-за квалификации, освободившееся после нее место в Пути чемпионов стран достанется чемпионам следующих по рейтингу ассоциаций.
Состав групп в Пути Лиги чемпионов повторяет состав групп в Лиге чемпионов. Первые места выйдут непосредственно в 1/8 финала, вторые – попадут в стыковые матчи. Участники Пути чемпионов стран проведут два раунда спаренных матчей на выбывание. 8 победителей второго раунда попадут в стыковые матчи.
На стадии плей-офф команды проведут одноматчевые противостояния на выбывание. В стыковых матчах 8 победителей Пути чемпионов стран примут дома 8 клубов, занявших вторые места в группах Пути Лиги чемпионов.
8 победителей стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где их уже будут ждать 8 победителей групп Пути Лиги чемпионов. Полуфиналы и финал пройдут в одном городе.
Юношеская лига УЕФА 2023/24
Даты жеребьевки и матчи
Путь Лиги чемпионов. Групповой этап
- Жеребьевка: 31 августа (Монако)
- 1 тур: 19/20 сентября
- 2 тур: 3/4 октября
- 3 тур: 24/25 октября
- 4 тур: 7/8 ноября
- 5 тур: 28/29 ноября
- 6 тур: 12/13 декабря
Путь чемпионов стран
- Жеребьевка: 5 сентября (Ньон)
- 1 раунд. Первые матчи: 4 октября
- 1 раунд. Ответные матчи: 25 октября
- 2 раунд. Первые матчи: 8 ноября
- 2 раунд. Ответные матчи: 29 ноября
Плей-офф
- Жеребьевка стыковых матчей: 19 декабря (Ньон)
- Стыковые матчи: 6/7 февраля
- Жеребьевка плей-офф (с 1/8 финала): 9 февраля (Ньон)
- 1/8 финала: 27/28 февраля
- 1/4 финала: 12/13 марта
- 1/2 финала: 19 апреля
- Финал: 22 апреля
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