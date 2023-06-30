Юношеская лига УЕФА будет иметь новый формат. Стали известны подробности

Юношеская лига УЕФА будет адаптирована к новому формату главных клубных соревнований УЕФА. В нем примут участие 36 юношеских команд, представляющих клубы главного турнира Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 (Путь Лиги чемпионов).

Путь чемпионов стран реформируют таким образом, чтобы в него были включены победители юношеских чемпионатов всех ассоциаций УЕФА (сейчас в турнире принимают участие только 32 лучших ассоциации).

Если клуб попадет в турнир по Пути Лиги чемпионов и Пути чемпионов стран, он автоматически будет включен в Путь Лиги чемпионов. Место, освободившееся по Пути чемпионов стран, займет обладатель второго места соответствующего чемпионата.

Победитель Юношеской лиги УЕФА автоматически попадет в Путь чемпионов стран, если он не квалифицировался в турнир через Путь Лиги чемпионов. Турнир в Пути Лиги чемпионов будет полностью повторять соответствующий этап взрослого турнира – участники проведут шесть матчей, по три дома и в гостях.

Турнир по Пути чемпионов стран будет состоять из трех раундов, которые будут проводиться по схеме плей-офф с двухматчевыми противостояниями (дома и в гостях). Клубы из ассоциаций с высоким рейтингом будут начинать турнир со второго раунда.

После окончания вышеупомянутых раундов, начиная со стадии 1/16 финала, будет проводиться плей-офф, в котором победитель каждого противостояния будет определяться в одном матче.

Клубы с рейтингом с 1-го по 6-й (Путь Лиги чемпионов) сразу попадут в 1/16 финала и сыграют с клубами, которые находятся в рейтинге на местах с 17-го по 22-е. Клубы с рейтингом с 7-го по 16-й в 1/16 финала встретятся с командами, преодолевшими отбор по Пути чемпионов стран. Клубы с рейтингом от 23-го и ниже в Пути Лиги чемпионов покинут турнир, как и уступившие в стыковых матчах Пути чемпионов стран.

Турнир завершится финальной стадией с участием четырех команд (полуфинал и финал), которую проведут на нейтральной территории. Пары 1/8, 1/4 и 1/2 финала будут определены жеребьевкой.

От Украины в Юношеской лиге УЕФА 2023/24 сыграют Шахтер Донецк и Рух Львов, формат этого турнира будет прежним.