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Лига конференций
30 июня 2023, 02:29 | Обновлено 30 июня 2023, 02:38
139
0

В УЕФА назвали два города-хозяина следующих финалов Лиги конференций

В 2024 году финал пройдет в греческих Афинах, а в 2025-м – в польском Вроцлаве

30 июня 2023, 02:29 | Обновлено 30 июня 2023, 02:38
139
0
В УЕФА назвали два города-хозяина следующих финалов Лиги конференций
УЕФА

Во время заседания исполнительного комитета в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне были приняты решения о хозяевах следующих соревнований.

Финал Лиги конференций УЕФА 2023/24 будет принимать в Афинах стадион Айя-София, где играет греческий АЕК. Окончательное подтверждение ожидается в ноябре 2023 года.

Финал Лиги конференций УЕФА 2024/25 состоится в польском Вроцлаве на стадионе «Вроцлав», являющемся домашней ареной местного «Шленска».

Финал женской Лиги чемпионов УЕФА в 2025 году будет принимать лиссабонский «Жозе Алваладе», домашняя арена «Спортинга».

Хозяином финальной части чемпионата Европы 2025 года среди девушек до 19 лет станет Польша.

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Лига конференций Афины Вроцлав УЕФА Лига чемпионов по футболу среди женщин Лиссабон
Источник УЕФА
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