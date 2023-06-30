В УЕФА назвали два города-хозяина следующих финалов Лиги конференций
В 2024 году финал пройдет в греческих Афинах, а в 2025-м – в польском Вроцлаве
Во время заседания исполнительного комитета в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне были приняты решения о хозяевах следующих соревнований.
Финал Лиги конференций УЕФА 2023/24 будет принимать в Афинах стадион Айя-София, где играет греческий АЕК. Окончательное подтверждение ожидается в ноябре 2023 года.
Финал Лиги конференций УЕФА 2024/25 состоится в польском Вроцлаве на стадионе «Вроцлав», являющемся домашней ареной местного «Шленска».
Финал женской Лиги чемпионов УЕФА в 2025 году будет принимать лиссабонский «Жозе Алваладе», домашняя арена «Спортинга».
Хозяином финальной части чемпионата Европы 2025 года среди девушек до 19 лет станет Польша.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ранее УЕФА дисквалифицировал наставника «Ромы» на 4 матча в еврокубках
Украинка остановилась в финале квалификации