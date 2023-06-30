В УЕФА назвали два города-хозяина следующих финалов Лиги конференций

Во время заседания исполнительного комитета в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне были приняты решения о хозяевах следующих соревнований.

Финал Лиги конференций УЕФА 2023/24 будет принимать в Афинах стадион Айя-София, где играет греческий АЕК. Окончательное подтверждение ожидается в ноябре 2023 года.

Финал Лиги конференций УЕФА 2024/25 состоится в польском Вроцлаве на стадионе «Вроцлав», являющемся домашней ареной местного «Шленска».

Финал женской Лиги чемпионов УЕФА в 2025 году будет принимать лиссабонский «Жозе Алваладе», домашняя арена «Спортинга».

Хозяином финальной части чемпионата Европы 2025 года среди девушек до 19 лет станет Польша.