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Чемпионат мира
29 июня 2023, 02:18 | Обновлено 29 июня 2023, 02:23
178
0

УЕФА предложил ФИФА изменения в отбор европейских сборных на ЧМ-2026

В Ньоне задумали реформу

29 июня 2023, 02:18 | Обновлено 29 июня 2023, 02:23
178
0
УЕФА предложил ФИФА изменения в отбор европейских сборных на ЧМ-2026
ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций обратился в Международную федерацию футбола с предложением о новом формате отбора европейских сборных для участия в чемпионате мира 2026 года.

В Ньоне хотят провести квалификационный турнир в два этапа: групповой и плей-офф. На первом этапе будет 12 групп по 4-5 команд. Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию мундиаля.

12 сборных, которые станут в группах вторыми, сыграют затем в плей-офф. К ним добавятся четыре победителя групп Лиги наций-2024/2025, которые не заняли первое или второе место в своих группах отбора. 16 участников стадии плей-офф будут разделены на четыре четверки, в которых поединки состоятся в формате одноматчевых полуфиналов и финала.

Напомним, финальная часть чемпионата мира 2026 года состоится в США, Канаде и Мексике.

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Источник Sport.ua
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