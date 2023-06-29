УЕФА предложил ФИФА изменения в отбор европейских сборных на ЧМ-2026

Союз европейских футбольных ассоциаций обратился в Международную федерацию футбола с предложением о новом формате отбора европейских сборных для участия в чемпионате мира 2026 года.

В Ньоне хотят провести квалификационный турнир в два этапа: групповой и плей-офф. На первом этапе будет 12 групп по 4-5 команд. Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию мундиаля.

12 сборных, которые станут в группах вторыми, сыграют затем в плей-офф. К ним добавятся четыре победителя групп Лиги наций-2024/2025, которые не заняли первое или второе место в своих группах отбора. 16 участников стадии плей-офф будут разделены на четыре четверки, в которых поединки состоятся в формате одноматчевых полуфиналов и финала.

Напомним, финальная часть чемпионата мира 2026 года состоится в США, Канаде и Мексике.