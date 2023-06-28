Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Другие новости
28 июня 2023, 20:18 |
1360
0

Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами

Обходить ФФП станет сложнее

28 июня 2023, 20:18 |
1360
0
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

УЕФА официально сообщила об изменение в правило Финансового фейр-плей (ФФП). Теперь срок амортизации трансферов футболистов будет ограничен 5 годами.

Дело в том, что в финансовой отчетности клубов для ФФП сумма трансфера записывается в минус не сразу полностью, а равномерно распределяется на срок действия контракта. Например, если футболист перешел за 100 миллионов и заключил контракт на 5 лет, то это значит, что в течение 5 лет в финансовую отчетность клуба в статью расходов будут записываться по 20 миллионов.

Этим начал активно пользоваться ряд клубов, например «Челси». Большинство игроков (в том числе и Михаил Мудрик), которых покупали «Синие» в последние трансферные окна, подписывали аномально долгосрочные контракты: на 7-8 лет. Это позволяло снизить нагрузку на статью расходов клуба по ФФП здесь и сейчас, распределяя стоимость трансфера на большее количество лет. Теперь подобные манипуляции станут невозможными.

Новое правило коснется не только трансферов, но и продлений контрактов игроков. При этом на трансферы, которые уже состоялись, изменения в правилах ФФП распространяться не будет.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Челси покинул клуб и перешел в Аль-Ахли
Мудрик сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити приобрел у Челси Матео Ковачича
УЕФА финансовый фейр-плей Челси Михаил Мудрик
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев
Футбол | 27 июня 2023, 22:15 16
Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев
Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев

Арбитр матча Евро-2023 U-21 явно смотрел совсем в другую сторону

Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
Другие виды | 28 июня 2023, 00:15 1
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам

На Европейских играх в Кракове сине-желтые имеют 34 награды (17–10–7)

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер и Тоттенхэм сыграют благотворительный матч
Футбол | 28.06.2023, 16:12
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер и Тоттенхэм сыграют благотворительный матч
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер и Тоттенхэм сыграют благотворительный матч
Олег ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко не будет палочкой-выручалочкой»
Футбол | 28.06.2023, 11:33
Олег ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко не будет палочкой-выручалочкой»
Олег ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко не будет палочкой-выручалочкой»
Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод
Футбол | 28.06.2023, 09:39
Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод
Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бодрящее поражение. Почему финал Золотой Евролиги добавляет оптимизма
Бодрящее поражение. Почему финал Золотой Евролиги добавляет оптимизма
26.06.2023, 22:40 2
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
27.06.2023, 16:30 118
Футбол
Калинина разгромно проиграла Касаткиной на старте турнира в Истборне
Калинина разгромно проиграла Касаткиной на старте турнира в Истборне
26.06.2023, 18:45 9
Теннис
Барселона получила нового главного тренера
Барселона получила нового главного тренера
26.06.2023, 18:24
Баскетбол
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
27.06.2023, 00:15 41
Футбол
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
27.06.2023, 11:05 2
Футбол
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
26.06.2023, 20:47 12
Другие виды
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
28.06.2023, 09:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем