Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами

УЕФА официально сообщила об изменение в правило Финансового фейр-плей (ФФП). Теперь срок амортизации трансферов футболистов будет ограничен 5 годами.

Дело в том, что в финансовой отчетности клубов для ФФП сумма трансфера записывается в минус не сразу полностью, а равномерно распределяется на срок действия контракта. Например, если футболист перешел за 100 миллионов и заключил контракт на 5 лет, то это значит, что в течение 5 лет в финансовую отчетность клуба в статью расходов будут записываться по 20 миллионов.

Этим начал активно пользоваться ряд клубов, например «Челси». Большинство игроков (в том числе и Михаил Мудрик), которых покупали «Синие» в последние трансферные окна, подписывали аномально долгосрочные контракты: на 7-8 лет. Это позволяло снизить нагрузку на статью расходов клуба по ФФП здесь и сейчас, распределяя стоимость трансфера на большее количество лет. Теперь подобные манипуляции станут невозможными.

Новое правило коснется не только трансферов, но и продлений контрактов игроков. При этом на трансферы, которые уже состоялись, изменения в правилах ФФП распространяться не будет.