УЕФА расширит использование системы VAR на матчах еврокубков

УЕФА анонсирует значительное расширение применения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в еврокубковых поединках в этом и следующем сезонах.

В этом сезоне количество еврокубковых матчей с использованием VAR увеличится, а со следующего вырастет еще больше. В сезоне 2023/2024 в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций технология VAR будет дополнительно использована в 239 матчах.

Система VAR была успешно применена в поединках прошедшего в Исландии недавнего предыдущего раунда Лиги чемпионов, и теперь будет действовать по всей Европе во встречах 1-го и 2-го отборочных раундов.

Также технология VAR будет впервые применена в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. VAR будет использован в 3-м отборочном раунде Лиги Европы и в раунде плей-офф Лиги конференций. Это означает значительное увеличение количества матчей с применением VAR в этих турнирах: в Лиге Европы ожидается увеличение на 26% (36 матчей), в Лиге конференций – на 311% (140 матчей). Для последнего турнира это увеличение связано с внедрением VAR на групповом этапе.

В нынешней Лиге чемпионов VAR будет впервые применяться во всех отборочных раундах, а общее количество матчей турнира с использованием этой технологии по сравнению с сезоном 2022/2023, когда до третьего отборочного раунда VAR не предполагалось, вырастет на 63.

В новом цикле клубных турниров по сезону 2024/2025 технология VAR по-прежнему будет использоваться на всех стадиях Лиги чемпионов, а также будет введена с первого отборочного раунда Лиги Европы. При соответствующем технико-экономическом обосновании из-за большого количества матчей технология VAR также может быть введена в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций следующего сезона.

С момента внедрения VAR на стадии плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2018/2019 УЕФА провел в общей сложности 1648 матчей с этой технологией в своих турнирах для клубов и сборных.