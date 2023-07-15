Владимир ШАРАН: «Не называйте Минай командой сбитых летчиков»

Наставник «Миная» Владимир Шаран в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал о трансферной политике клуба УПЛ:

– Чем вы объясните, что после удачного сезона состав «Миная» снова испытал немалые пертурбации?

– Это футбольная жизнь, где есть место ротации. Все же, по большому счету, мне жаль, что в «Минае» не остались Олег Горин, принявший приглашение «Днепра-1», и Игорь Гончар, попросивший отпустить его по семейным обстоятельствам. Остальные игроки, покинувшие команду, нельзя назвать основными.

– В кругах болельщиков «Минай» часто называют командой, образно говоря, «сбитых летчиков», намекая на то, что вы в своей селекционной работе делаете ставку на футболистов, не закрепившихся в своих предыдущих клубах.

– Я бы не заявлял так категорично. Тем не менее, это унизительно для игроков, подавляющее большинство которых также выступали в УПЛ. Кому-то это удавалось лучше, кому-то – хуже. Вот почему при обмене мнениями с новичками важно было убедить их, что они еще не сказали последнего слова, что есть еще нереализованные резервы. Только совместными усилиями можно двигаться вперед.

К сожалению, «Минай» – не из тех команд, которые могут позволить себе покупать известных футболистов. Ставку делаем либо на свободных агентов, либо на молодежь, рассчитывая на ее прогресс.

– В последнем случае вы имеете в виду Егора Твердохлеба?

– И его тоже. Помнится, мы пригласили его из перволигового «Горняка-Спорта», и он не сразу был на ведущих ролях. Но благодаря работоспособности, характеру он стал одним из лидеров «Миная», и сегодня Егора хотят видеть в своих рядах сразу несколько представителей УПЛ. И где-то я рад, что нашему клубному руководству не удалось сойтись в цене с потенциальными покупателями, и Твердохлеб остается в «Минае». Для нас он ценный игрок и может добавить.