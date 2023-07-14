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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «С составом Карпат определился на 90 процентов»
Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 23:59 | Обновлено 15 июля 2023, 00:16
416
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «С составом Карпат определился на 90 процентов»

«Карпаты» завершили сборы победой над аматорской командой «Ольховцы»

14 июля 2023, 23:59 | Обновлено 15 июля 2023, 00:16
416
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «С составом Карпат определился на 90 процентов»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Футболисты львовских «Карпат» победой над любительской командой «Ольховцы» (2:0) завершили ужгородский этап подготовки к сезону, на который у них есть амбициозные планы. Голы у львовян забили Павел Полегенько и Денис Галенков.

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич рассказал Sport.ua о впечатлениях от закарпатского сбора:

«Все, что планировали – выполнили. Были достойные спарринг-партнеры, хорошие условия для тренировок. Посмотрели в деле всех игроков, связанных с «Карпатами» контрактом. Важно, что никто не получил серьезных повреждений.

После дня отдыха на новой загородной базе в Бартате начнем заключительный этап подготовки. Со составом на стартовый календарный поединок с «Хустом» определился процентов на 90».

На 17 июля у «Карпат» во Львове запланирован спарринг с «Вересом» из Ровно.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
Блін, він вже старий, давно не тренував, що він може дати Карпатам? Кияни, львів'яни, дніпряни повинні триматися разом, так історично склалося, а зараз повномашбна страшна війна. Зараз тим паче.
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