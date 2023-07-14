Мирон МАРКЕВИЧ: «С составом Карпат определился на 90 процентов»
«Карпаты» завершили сборы победой над аматорской командой «Ольховцы»
Футболисты львовских «Карпат» победой над любительской командой «Ольховцы» (2:0) завершили ужгородский этап подготовки к сезону, на который у них есть амбициозные планы. Голы у львовян забили Павел Полегенько и Денис Галенков.
Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич рассказал Sport.ua о впечатлениях от закарпатского сбора:
«Все, что планировали – выполнили. Были достойные спарринг-партнеры, хорошие условия для тренировок. Посмотрели в деле всех игроков, связанных с «Карпатами» контрактом. Важно, что никто не получил серьезных повреждений.
После дня отдыха на новой загородной базе в Бартате начнем заключительный этап подготовки. Со составом на стартовый календарный поединок с «Хустом» определился процентов на 90».
На 17 июля у «Карпат» во Львове запланирован спарринг с «Вересом» из Ровно.
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