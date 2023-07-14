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14 июля 2023, 23:33 |
26
0

ВПС – АК Оулу. Прогноз и анонс на матч чемпионата Финляндии

Поединок состоится 15 июля в 18:00 по Киеву

14 июля 2023, 23:33 |
26
0
ВПС – АК Оулу. Прогноз и анонс на матч чемпионата Финляндии
Twitter

15 июля на «Элиса» пройдет матч 17-го тура чемпионата Финляндии, в котором ВПС встретится с «Оулу». Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.

ВПС

Клуб смог очень своевременно прибавить. В целом он давно не особенно котируется. Да, это 2-кратный чемпион страны, и многократный обладатель кубков, но оба золота оформили еще в 40-е годы прошлого века, а последний кубковый трофей датирован 2000-м годом. Более того, 2020-2021 пришлось провести в Юккенен, 2-м дивизионе Финляндии. А, вернувшись назад, Вепсу заняли 8-е место. Сейчас черно-белые и вовсе оказывались на самом дне турнирной таблицы нынешнего розыгрыша. Но в июле, после 5 поражений кряду и 1-го очка в 7 поединках Вейккауслиги, получилось наконец-то выиграть, более того, разгромили 3-0 Интер. А потом шокировали лидера розыгрыша, КуПС: гол Савио на 61-й минуте так и остался единственным. Это позволило команде оторваться ото дна таблицы. Только в среду она ездила в Турку, и снова уверенно выиграла - на этот раз 2-0.

Оулу

Команда сейчас показывает достойный результат. Это достаточно молодой проект, даже по финским меркам - в прошлом году отметили 20-летний юбилей с момента создания. Вплоть до 2020-го включительно бело-синие только 2 сезона провели на уровне Вейккауслиге. Но, поднявшись снова с Юккенен, клуб занял 11-ю позицию в 2021-м году, с трудом, но сумев сохранить прописку, а прошлый розыгрыш удалось провести с прогрессом и итоговым 7-м местом. На этом тоже пока что не намерены останавливаться, и сейчас выше подопечных Рикардо Дуарте только тройка лидеров. Причем фавориты оступаются, и к ним получается приблизиться вплотную за счет 3-х побед подряд. Причем Хаку громили 3-0 дома, а 4-1 с СИКом и 2-1 с Мариехамном оформляли на выезде.

Статистика личных встреч

Оулу не проигрывает в основное время вот уже четырежды. Но и выиграл только 1 раз - в остальных поединках были ничьи после 90 минут.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам. Но оба клуба на ходу, так что стоит ставить на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,88).

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ВПС (Ваасан Паллосеура) АК Оулу чемпионат Финляндии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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