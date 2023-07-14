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14 июля 2023, 23:27 |
23
0

Ильвес – Мариехамн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Финляндии

Поединок состоится 15 июля в 15:00 по Киеву

14 июля 2023, 23:27 |
23
0
Ильвес – Мариехамн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Финляндии
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15 июля на «Ратина» пройдет матч 17-го тура чемпионата Финляндии, в котором «Ильвес» встретится с «Мариехамном». Старт поединка запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Ильвес

Клуб в последние годы показал неплохие, как для своего скромного уровня, результаты. В 2017-м году получилось добраться до 3-го места, и это лучший результат в 80-х лет прошлого века. А через 2 года взяли кубок Финляндии, в 3-й раз в истории, после паузы почти в 3 десятилетия. Но прошлый сезон принес 34 очка после 27 матчей и 9-е место - в итоге не нужно было ни за выживание драться, ни за шанс побороться за путевку в Лигу конференций. Примерно на таком же уровне, ниже экватора и выше зоны вылета, рыси болтаются и сейчас. Причем львиную часть встреч заканчивают с конца весны вничью. Достаточно сказать, что, выиграв у ВПС и проиграв Интер (Турку), в 6 остальных крайних поединках команда делила очки с противниками. Так, в июле было 1-1 дома с СИКом и 0-0 на выезде против КТП.

Мариехамн

Команда с Аландских островов существует с 1919-го года. Но, доминируя на региональных турнирах своего родного архипелага, зелено-белые смогли выдать только 1 по-настоящему сильный отрезок, когда в 2015-м году получилось взять 1-й трофей, в виде кубка, а потом, через год - и чемпионство. Оба титула остаеются единственными - в 2019-м году получилось выйти снова в финал, но там все закончилось поражением. А прошлый сезон принес только 10-е место в итоговой таблице Вейккауслиги. Ну, а сейчас это главное разочарование сезона. Июнь получилось закончить выездными 1-0, причем с претендентом на титул, КуПС, но потом, в этом месяце, были дома только 0-0 с КТП и 1-2 с Оулу. В итоге с 10-ю баллами именно эта команда находится на самом дне турнирной таблицы.

Статистика личных встреч

У Ильвеса было 3 победы кряду. Но в конце прошлого года Мариехамн взял победу, да и в апреле были 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом поединка Ильвес, что принимает дома главного аутсайдера. Но и хозяева не блещут, так что берем ставку на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).

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Источник Sport.ua
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